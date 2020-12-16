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В резиденции губернатора Челябинской области чествовали медиков, получивших награды и звания

В среду, 16 декабря, в резиденции губернатора Челябинской области чествовали сотрудников учреждений здравоохранения, отмеченных государственными наградами, почетными званиями и знаками отличия.

На торжественную церемонию был приглашен 31 медработник - врачи, медсестры и санитары больниц и поликлиник области. Одна из наград вручена посмертно.

«Сегодня мы вручаем государственные и областные награды работникам южноуральского здравоохранения, которые в сложнейших условиях пандемии самоотверженно исполняют свой профессиональный долг, - отметил губернатор, открывая торжественную церемонию. - Уходящий 2020 год был для всех нас очень непростым. Он оставил после себя много трагических страниц. Болью в сердце отзывалась каждая новость о потерях из-за коронавируса. Особенно тяжело, когда уходят наши медики».

Сегодня должны были вручить медаль Луки Крымского старшей медицинской сестре городской клинической больницы № 8 Челябинска Татьяне Мироновой. Указом президента она одна из первых была удостоена Она первой на Южном Урале удостоена этой высокой награды еще весной 2020 года. Но буквально за несколько недель до церемонии Татьяны Борисовны не стало.

«Татьяна Борисовна помогала ковидным больным, работала с полной самоотдачей, не жалея себя, свое здоровье стремлением помочь людям, пациентам. Спасая других, она не жалела свое здоровье», - отметил губернатор и напомнил, что на медали Луки Крымского высечены слова – «За верность долгу и силу духа». «Это девиз настоящих героев, тех, кто всего себя посвящает людям и не страшится трудностей», – подчеркнул Алексей Текслер и выразил соболезнования семье погибшей.

Медаль Луки Крымского была вручена супругу Татьяны Мироновой – Александру Анатольевичу. После завершения церемонии губернатор еще немного задержался, чтобы пообщаться с родственниками Татьяны Борисовны.

Южноуральцы всегда будут помнить медиков, которые отдали свои жизни, спасая заболевших, заверил глава региона. Собравшиеся почтили память Татьяны Борисовны Мироновой и других медицинских работников, умерших от коронавирусной инфекции, минутой молчания.

Затем Алексей Текслер обратился к отмеченным наградами и званиями участникам церемонии: «Вручаемые сегодня награды – знак признания и огромной благодарности за тот каждодневный подвиг, который совершаете вы, ваши коллеги ради жизни и здоровья южноуральцев. Большинство из вас постоянно работают в опасной «красной зоне», рискуют собой, проявляют настоящее мужество и лучшие профессиональные качества. Каждый из присутствующих здесь заслуживает особых, сердечных слов от каждого жителя Челябинской области, каждого из нас. Мы восхищаемся и гордимся вашим мужеством, вашим талантом, силой духа. Вы вносите неоценимый вклад в нашу общую борьбу с пандемией. Без вас, вашей самоотверженности победить коронавирус невозможно. Мы все очень ценим каждого из вас, ваших коллег, ваших соратников.

Алексей Текслер вручил пяти медработникам области Орден Пирогова за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Высокой награды удостоены заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, доцент Южно-Уральского государственного медицинского университета Алексей Астахов, эпидемиолог Челябинской областной клинической больницы № 3 Елена Кутрова, заведующая пульмонологическим отделением, пульмонолог Челябинской областной клинической больницы Наталья Ревель-Муроз, заведующая инфекционным отделением № 2, инфекционист клиники Южно-Уральского государственного медицинского университет Ольга Сагалова и заведующий инфекционным отделением №1, инфекционист ГКБ № 8 Челябинска Екатерина Стенько.

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заместителю главного врача по лечебным вопросам Челябинской областной клинической больницы Алле Гоголевской и врачу Челябинской областной детской клинической больницы Наталье Колядиной.

Звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» удостоена старшая медицинская сестра Челябинской областной детской клинической больницы Татьяна Грамотеева.

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга, почетной грамотой президента Российской Федерации награждены 12 врачей из Магнитогорска, Озерска, Миасса и Кыштыма. В числе награжденных заведующий отделением – врач-инфекционист клинической больницы № 71 ФМБА (Озерск) Константин Аржанников, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии – врача-анестезиолог-реаниматолог клинической больницы № 71 ФМБА Александр Гусев, главврач горбольницы №1 Магнитогорска Ирина Капланова, главврач горбольницы №2 Миасса Антон Криушов, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 – врач-анестезиолог-реаниматолог горбольницы № 1 Магнитогорска Николай Куликов, заведующий инфекционным отделением – врача-инфекционист горбольницы Кыштыма Илона Мыларщикова, палатная (постовая) медсестра горбольницы №2 Миасса Анна Николаева, врач-анестезиолог-реаниматолог горбольницы № 1 Магнитогорска Елена Пеньковская, врача- инфекционист «Центра охраны материнства и детства города Магнитогорск» Наталья Пшеничникова, заведующий пульмонологическим отделением – врач-пульмонолог клинической больницы № 71 ФМБА (Озерск) Владимир Рыжов, врач-хирург горбольницы №2 Миасса Николай Шеметов и заведующая поликлиникой – врач-инфекционист «Центра охраны материнства и детства города Магнитогорск» Юлия Щербакова.

Кроме того, 10 медработников Южного Урала получили Благодарность президента Российской Федерации за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга. В списке награжденных санитарка «Центра охраны материнства и детства города Магнитогорск» Татьяна Абрамова, заместитель главного врача по лечебной работе горбольницы №1 Магнитогорска Дмитрий Батов, медсестра «Центра охраны материнства и детства города Магнитогорск» Гульнара Борисова, заместитель главного врача по медицинской части горбольницы №3 Миасса Ольга Бушмакина, начальник Челябинского областного терапевтического госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко, заместитель главврача по организации работы многопрофильного медицинского центра (Северный) горбольницы №2 Миасса Жанна Ложинова, старшая медсестра горбольницы Кыштыма Наталия Мыларщикова, главврач горбольницы Кыштыма Игорь Усков, медсестра «Центра охраны материнства и детства города Магнитогорск» Айжан Шаяхметова, главврач Центра охраны материнства и детства города Магнитогорск» Марина Шеметова.

За значительные заслуги в здравоохранении, выдающийся вклад в развитие онкологической службы и ядерной медицины в Челябинской области звание «Почетный гражданин Челябинской области» присвоено главному врачу Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрею Важенину.

За значительный вклад в организацию и развитие здравоохранения Челябинской области знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» награждены подполковник внутренней службы начальник Медико-санитарной части МВД РФ по Челябинской области Владимир Корольков и заведующая онкологическим отделением, онколог ЧОКЦОиЯМ Людмила Чернова.

За деятельность по оказанию медицинской помощи, повышению ее качества почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Челябинской области» присвоено заместителю главного врача по гинекологии и хирургии «Областного перинатального центра» Алексею Фортыгину.

«Впереди новый год. Осталось несколько недель до того, как мы перелистнем страницу 2020 года. Никто не ожидал, что он будет таким непростым, что будет такая колоссальная нагрузка на наших медиков», - отметил Алексей Текслер. При этом, несмотря на огромные сложности, в уходящим году были и свою плюсы – были вложены огромные средства в медицину (строительство новых объектов, оснащение оборудованием). Была построена новая областная инфекционная больница на 100 мест, которая при необходимости может принять до 500 пациентов. Утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения области, реализация которой начнется с начала следующего года.

Одна из основных задач в здравоохранении – усиление кадрового потенциала медучреждений. Областные власти многое для этого делают – увеличено количество бюджетных мест в медучилище, бюджетный набор в ординатуру, ведется покупка жилья для молодых специалистов (сотрудник сможет приватизировать жилье после 10 лет работы в медицинском учреждении), действует колл-центр по трудоустройству молодых специалистов, стажировки, федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«Важная, серьезная ответственность возложена на вас – воспитание и передача опыта молодым врачам и специалистам, которые приходят с вузовской скамьи. Я очень надеюсь, что мы сможем существенно усилить наш кадровый потенциал, - обратился к участникам церемонии Алексей Текслер. – Желаю здоровья, здоровья и еще раз здоровья вам, вашим родным и близким, коллегам и всем жителям Челябинской области».

Фото: пресс-службы губернатора Челябинской области