В России планируют увеличить средний размер пенсии

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в России в 2021 году может вырасти до 17 тысяч 432 рублей. Пенсии в будущем году планируется проиндексировать на 6,3%.

Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ.

В 2022 году средний размер пенсии по старости неработающих планируется поднять до 18 тысяч 357 рублей, в 2023 году – до 19 тысяч 283 рубля.

Расходы на выплаты определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

По прогнозам, прожиточный минимум пенсионера в 2021 году в России вырастет на 1,5% и составит 9 тысяч 498 рублей, в 2022 году - на 3,9% (до 9 тысяч 840 рублей, в 2023 году - на 3,7% (10 тысяч 193 рублей).

Среднегодовой размер социальной пенсии в 2021 году составит 9 тысяч 977 рублей, 2022 году - 10 тысяч 307 рублей, в 2023 году – 10 тысяч 693 рубля.

По данным Челябинскстата, в Челябинской области по состоянию на первое января 2020 года на учете в пенсионном фонде состояло один миллион 59,5 тысячи человек, из них пенсии по старости получали 902,4 тысячи южноуральцев, социальные пенсии – 82 тысячи человек, пенсии по потере кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) – 36,7 тысячи человек, пенсии по инвалидности – 30,4 тысячи, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей – 6,4 тысячи, федеральные государственные гражданские служащие – 1,4 тысячи человек.

Средний размер пенсии в регионе в 2019 году был равен 14 тысяч 787,8 рубля, что составляет 177,3% от величины прожиточного минимума и 40,7% от средней зарплаты в регионе (в 2018 году -13 тысяч 968,3 рубля). При этом у женщин средний размер пенсии меньше, чем у мужчин – 14 тысяч 629,5 рубля и 15 тысяч 94,7 тысячи рубля соответственно. Пенсия в городах выше, чем в сельской местности – 15 тысяч 206 рублей и 13 тысяч 135,2 рубля.

Средний размер пенсии по старости в области в 2019 году был равен 15 тысяч 663,3 рубля, социальной – 9 тысяч 368,8 рубля, по инвалидности – 9 тысяч 906,3 рубля.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Челябинской области в 2019 году была установлена на уровне 8 тысяч 425 рублей.