В Рождество в Челябинске прошли первые городские гуляния и концерт духовной музыки

Седьмого января 2023 года, в день празднования Рождества Христова, в парке имени Гагарина Челябинска состоялись первые городские Рождественские гуляния, а в Свято-Симеоновском кафедральном соборе - концерт духовной музыки.

Началось празднование с шествия с Вифлеемской звездой к рождественскому вертепу.

В большом тёплом шатре на мастер-классах всех желающих учили изготавливать Вифлеемскую звезду.

Звонари Челябинской епархии знакомили горожан с секретами звонарного мастерства на мобильной звоннице.

Гости смогли принять участие в просветительских викторинах о Рождестве Христовом, а также русских народных играх, песнопениях, хороводах и забавах. Желающие фотографировались у настоящего Рождественского вертепа.

Зрителям запомнились яркие выступления профессиональных артистов, приходских коллективов с рождественскими колядками и песнопениями, вокальными, инструментальными и хореографическими номерами.

Рождественские гуляния в парке Гагарина продолжатся в воскресенье, восьмого января, с 13 до 17 часов.

Мероприятие проходит по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Организатором выступает приход храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» при поддержке Челябинской епархии.

Кроме того, утром седьмого января после праздничной рождественской Литургии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе состоялся концерт духовной музыки. В центральной части храма поставили скамейки для слушателей, а исполнители разместились на балконе, рассказали в Челябинской епархии.

Академический женский хор «Мечта» исполнил хоровую классику - тропарь Рождества Христова, «Надежду и Предстательство» Бортнянского, «Да исправится молитва моя» Чеснокова, «Рождественский колокольчик», «Мы едины с Христом», «Прославим Господа» и другие произведения.

Прихожане делились самыми радостными впечатлениями от выступления. Говорили, что такая музыка возвышает душу, многим ярко запомнился голос, который пел «Радуйтесь», слова проникали прямо в душу. Слушатели тепло благодарили руководителя Владимира Шереметьева и его хор за подаренные эмоции.