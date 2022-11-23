23.11.2022
В Сбербанке считают искусственный интеллект главной технологией XXI века
23.11.2022
Наталья Котова считает, что выделенные полосы в Челябинске себя оправдывают
23.11.2022
«Бутылкоед» от челябинских фантазеров
23.11.2022
Наталья Котова: Челябинские дороги обрабатывают технической солью в случае крайней необходимости
23.11.2022
Житель Златоуста расстрелял машину соседа из-за громкой музыки
23.11.2022
Трамваи в Ленинском районе Челябинска возвращаются на свои маршруты
В Сбербанке считают искусственный интеллект главной технологией XXI века
22.11.2022
Как оплатить налоги быстро и не выходя из дома: памятка от Сбера
10.11.2022
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за 10 месяцев превысила 50 миллиардов рублей - Греф
10.11.2022
Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зелёному дню
09.11.2022
Средняя сумма вклада в Сбере на Южном Урале превысила 400 тысяч рублей
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022