В Сбербанке считают искусственный интеллект главной технологией XXI века

Сбербанк считает, что искусственный интеллект (ИИ) является главной технологией XXI века. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на открытии конференции AI Journey, сообщает «Независимая газета».

«Сегодня мы живем в эпоху стремительного развития технологий, из них искусственный интеллект развивается быстрее всех. Пожалуй, можно назвать главной технологией XXI века», – сказал он.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, Александр Ведяхин отметил, что за годы проведения конференция собрала вокруг себя сообщество лучших экспертов в этой отрасли, и их количество продолжает расти, пояснив, что конференцию смотрят научные сообщества по всему миру.