В школах Катав-Ивановска, Юрюзани и Ашинского района снят карантин

С понедельника, второго марта, возобновлены учебные занятия в школах Катав-Ивановска и Юрюзани (Челябинская область), приостановленные 19 февраля в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Учебный процесс в сельских школах Катав-Ивановского района не приостанавливался, и школьники в селах учились в обычном режиме.

В школах Ашинского района учебный процесс восстановлен с 28 февраля. С этого же дня возобновлено проведение культурно-массовых мероприятий на территории района. Соответствующее решение о снятии карантина принято на заседании штаба по ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом при администрации района.

В мэрии рекомендуют для профилактики и предупреждения распространения инфекции соблюдать масочный режим, правила личной гигиены, уделять время влажной уборке и проветриванию помещений.

Напомним, учебный процесс в школах Ашинского района был приостановлен с 18 февраля в связи с нестабильной эпидемиологической ситуации на территории муниципалитета.

Карантинные мероприятия в школах Трехгорного городского округа, введенные в 21 февраля, действуют по второе марта 2020 года.