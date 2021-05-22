В школе Карабаша посадили «Сад памяти»

Карабаш (Челябинская область) присоединился к международной акции «Сад памяти». Первые деревья в рамках проекта высадили сотрудники градообразующего предприятия АО «Карабашмедь» (входит в состав Группы «Русская медная компания») и учащиеся школы. Всего в городе посадили 30 саженцев тополя, яблони, жасмина и спиреи. Каждое дерево – в память об одном погибшем на полях сражений.

Как сообщили в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, место для проведения акции выбрано не случайно: из этой школы на фронт добровольцами уходили ученики и учителя. А само образовательное учреждение носит имя Героя Советского Союза Александра Сугоняева - легендарного танкиста. Выпускника карабашской школы в 1940-м году призвали на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, а с августа 1941-го года он находился на фронтах Великой Отечественной войны. Александр отличился во время освобождения Польши: в январе 1945-го года, углубившись в расположение противника, своими действиями танковый экипаж Сугоняева способствовал продвижению вперёд двух бригад и штаба корпуса, уничтожив в общей сложности шесть танков, девять самоходных артиллерийских установок, 90 автомашин, около 200 солдат и офицеров противника. За два месяца до Победы он погиб в бою на польской земле.

Электромонтёр металлургического цеха «Карабашмеди» Юрий Флегонтов высаживал дерево в честь своего деда Василия Петровича Горбунова.

«Деду было всего 18, когда призвали на фронт в феврале 1943-го года. Его отправили в деревню Алексеевка Харьковской области. Служил в пехоте в звании рядового. В первом бою попал под бомбёжку, был контужен и очнулся уже в плену. Домой отправили похоронку, поскольку судьба бойца была неизвестна. В 1944-м году Василия Горбунова освободили из плена американские войска. После этого он продолжил участвовать в боях за освобождение Польши. Домой вернулся в 1945-м году», - рассказал Василий Горбунов.

В следующем году Карабаш отметит 200-летие. И в годы Великой Отечественной войны город активно помогал фронту и тылу. Карабашский медеплавильный комбинат выпускал снаряды для легендарной «Катюши», а на полях сражений победу ковали пять тысяч горожан. Когда карабашцы начали покидать город, чтобы попасть на фронт, на заводе к станкам встали дети. Вместе со взрослыми они работали полную смену – по 12 часов.

Среди школьников, которые высаживали деревья в память о погибших, много ребят из поискового отряда Карабаша. В годы войны в Ленинградской области погибла 73-я отдельная морская стрелковая бригада. В её составе воевали карабашцы. В этом году при школе был создан поисковый отряд, который недавно вернулся из экспедиции по местам сражений бригады. Они подняли из окопов и перезахоронили четверых солдат. Поиском павших бойцов занималась ученица восьмого класса Ирина Шакирова. В её семье было два фронтовика.

«Мой дедушка Шакиров Мухамедзян Рахимзянович прошёл боевой путь от Урала до Германии. Он был автоматчиком. В бою получил тяжёлое ранение. Его отправили в госпиталь в Польше. После войны работал на Карабашском медеплавильном заводе. Второй дедушка Шамонин Иван Алексеевич ушёл на фронт в 42-м году. В звании старшего лейтенанта воевал на Западном и Украинском фронтах. После войны приехал в Карабаш, работал налоговым инспектором, занимал руководящие должности в исполкоме. Оба моих деда награждены орденами Отечественной войны первой и второй степени и медалями «За отвагу». Сегодня я высаживаю деревья в память о них», - говорит школьница.

Русская медная компания выступила генеральным партнёром акции «Сад памяти» в 2021 году. Вице-президент по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям РМК Дмитрий Говоров пояснил, что компания присоединилась к проекту, потому что во многом разделяет его ценности.

«РМК из года в год оказывает адресную помощь ветеранам войны и труда, труженикам тыла, восстанавливает и строит мемориалы памяти, поддерживает поисковые отряды и реализует патриотические проекты школьников и студентов. Также компании близка экологическая составляющая акции «Сад памяти»: за последние семь лет РМК вложила более 11 млрд рублей в экологические проекты и с 2017-го года высадила более шестисот тысяч растений на территориях присутствия», - рассказал Дмитрий Говоров.

Помимо основной акции, РМК поддерживает конкурс детских рисунков «Сад памяти глазами детей» (#СадПамятиДома). Для участия необходимо разместить рисунок на карте садпамяти2021.рф и поддержать акцию в социальных сетях фотографией своего рисунка, историей семьи и хэштэгом #СадПамятиДома. Работы принимаются до 1 июня. Победителю подарят поездку на финал акции в Брест.

До 22 июня в пятидесяти странах и в каждом субъекте Российской Федерации появится свой Сад памяти из деревьев, высаженных в честь погибших в Великой Отечественной войне. Об этом на федеральной онлайн-конференции сообщили организаторы международной акции. Также, согласно прогнозам, к финалу проекта глобальная цель акции по посадке 27 миллионов растений будет полностью выполнена.

Справка

Международная акция «Сад памяти» впервые прошла в 2020-м году. Её цель — создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, в общей сложности 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. В прошлом году в рамках празднования 75-летия Победы в акции принял участие Президент РФ Владимир Путин. Он посадил дерево во время церемонии открытия Ржевского Мемориала Советскому солдату. Главой государства акция объявлена ежегодной. Уже в первый год проведения цель акции была достигнута: в 2020-м году высажено более 27-ми млн деревьев. К масштабной инициативе присоединились более трёхсот тысяч человек из всех 85-ти регионов России и более чем 50-ти стран мира.

Акция организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы и реализуется при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также при поддержке Всероссийского общества охраны природы и «Русской медной компании». Принять участие в акции «Сад памяти» может каждый. Достаточно зайти на карту садпамяти2021.рф, найти ближайшую точку, зарегистрироваться и прийти на мероприятие в назначенное время.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает около 11,5 тысячи человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка одного миллиарда рублей.