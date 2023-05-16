В сквере у «Станкомаша» установили игровые комплексы и запустили фонтан

Сквер у дворца культуры «Станкомаш» в Ленинском районе Челябинска обзавелся игровыми комплексами и резиновым покрытием на площадках у большого городка и канатного комплекса «Куб».

Кроме того, сквер порадовал ленинцев, особенно – детвору, запуском пешеходного («сухого») фонтана – первого в районе.

Как ранее сообщали в мэрии, в мае здесь установят теннисный стол и организуют пространство для игры в шахматы и шашки.

В администрации Челябинска отметили, что в сквере у ДК «Станкомаш» эффективно работает самая крупная в столице Южного Урала система автополива: уже в мае газон на общественном пространстве вовсю зеленеет, деревья расцветают, на них активно распускаются листочки – на радость гостям всех возрастов.

В мэрии напомнили, что сквер у «Станкомаша» преобразился по программе «Формирование комфортной городской среды» и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. За довольно короткое время (благоустройство, включая озеленение, началось в прошлом году) находившаяся в запустении до 2022 года территория превратилась в уютное, красивое место отдыха, безопасное для прогулок и игр.

Общая стоимость работ, рассчитанных на два года, составляет 125 миллионов рублей.

Сквер расположен в границах улиц Коммунаров, Челябинского рабочего и переулка Шота Руставели. Концепцию благоустройства общественного пространства разработала компания «Газоны Урала» при сопровождении Агентства инновационного и инвестиционного развития и управления архитектуры Челябинска.