16.05.2023
В сквере у «Станкомаша» установили игровые комплексы и запустили фонтан
16.05.2023
Челябинец в состоянии опьянения сам себе вызвал полицию
16.05.2023
Застройщик успокоил челябинцев из поселка Колхозный: Шума от офисной семиэтажки не будет
16.05.2023
Железнодорожники обеспокоены ростом числа случаев травмирования граждан в Челябинской области
16.05.2023
Южноуральские ориентировщики произвели фурор на первенстве России
16.05.2023
КВН в Челябинске: участники лиги «Открытая Уралка» встретятся в четвертьфинале
В сквере у «Станкомаша» установили игровые комплексы и запустили фонтан
Ленинцы всех возрастов с удовольствием проводят время на благоустроенной территории
15.05.2023
В преображенном Саду камней челябинцев будут ждать гамаки, лежаки и уличные барабаны
27.04.2023
Пруд в Ленинском районе Челябинска станет центром притяжения горожан
24.04.2023
В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса от Молодогвардейцев до Окраинского
24.04.2023
За объекты благоустройства 2024 года проголосовало более 60 тысяч челябинцев
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023