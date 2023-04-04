04.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля (18+)
04.04.2023
В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии
04.04.2023
В Челябинске «Ночь музеев» в этом году состоится 21 мая
04.04.2023
Завалены мусором и гнилыми деревьями: челябинцы просят навести порядок на кладбищах
04.04.2023
Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения
04.04.2023
Три коллектива представят Челябинскую область на фестивале любительских театров «Две маски»
В сквере у «Станкомаша» в Челябинске появится пространство для шашистов и шахматистов
Также на важном для ленинцев общественном пространстве установят инклюзивную карусель
30.03.2023
Челябинцам рассказали, что ждет знаменитую «Плодушку» в этом году
03.03.2023
В Трехгорном мечтают создать Парк поколений – проект должен победить во всероссийском конкурсе
02.03.2023
Сквер вокруг башни с часами в Челябинске начнут благоустраивать в апреле
20.02.2023
В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023