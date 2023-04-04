В сквере у «Станкомаша» в Челябинске появится пространство для шашистов и шахматистов

В сквере у дворца культуры «Станкомаш» Ленинского района Челябинска в скором времени появится большой игровой комплекс, монтаж которого начнут уже на следующей неделе.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, до конца мая на важном для ленинцев общественном пространстве установят малые архитектурные формы, в том числе инклюзивную карусель, встраиваемый батут, канатный комплекс «Куб», теннисный стол и комплект для игры в шахматы и шашки.

Как отмечают в мэрии, в сквере, благоустройство которого началось в прошлом году, в нынешнем сезоне уже установили новые современные скамейки различных видов. Ведется монтаж большой перголы с качелями (напомним, в феврале этого года администрация Ленинского района сообщила, что работы по установке пергол на территории сквера перед ДК «Станкомаш» не были приняты из-за несоответствия их по высоте и что подрядная организация занялась устройством выявленных нарушений).

Как только в Челябинск придет устойчивое тепло, в сквере заработает первый в Ленинском районе пешеходный фонтан.

В администрации города напомнили, что данное общественное пространство благоустроено по программе «Формирование комфортной городской среды» и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», общая стоимость работ, рассчитанных на два года, составляет 125 миллионов рублей.

Сквер, преображение которого продолжается в эти дни, расположен в границах улиц Коммунаров, Челябинского рабочего и переулка Шота Руставели. Концепцию благоустройства общественного пространства разработала компания «Газоны Урала» (данная организация отвечает и за озеленение, и за обустройство «сухого» фонтана) при сопровождении Агентства инновационного и инвестиционного развития и управления архитектуры Челябинска.

В 2022 году здесь провели масштабное озеленение, проложили новые тротуары и аллеи, обустроили наружное освещение (при установке фонарей все коммуникации спрятали под землю), установили парковые скамейки и урны. Украшением общественного пространства стал «сухой» фонтан.