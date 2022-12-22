В Снежинске и Озерске школьники отправлены на дистант, а с 26 декабря – на каникулы

В связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в закрытых городах Челябинской области - Озерске и Снежинске – до конца текущей недели школьники переведены на дистанционный формат обучения, а со следующего понедельника досрочно уйдут на каникулы.

Как сообщили в администрации Озерского городского округа, заболеваемость вирусными инфекциями растет как среди школьников, так и среди сотрудников. Поэтому было принято решение с 23 декабря перевести на дистанционное обучение учеников лицея №23», школ №24, №36 и №41 (болеет - от 18,5% до 20,5% детей).

С понедельника, 26 декабря, все школы и учреждения дополнительного образования выходят на зимние каникулы ранее запланированных сроков.

Школы Снежинского городского округа переведена на индивидуальный порядок обучения с 22 по 25 декабря. Соответствующее постановление подписал глава Андрей Пильников и разместил документ на своей странице в соцсетях. На период с 22 по 25 декабря учреждения дополнительного образования переведены на дистанционное обучение. Начало каникул перенесено на 26 декабря.

Управлению физкультуры и спорта города запретили проведение детских мероприятий в закрытых помещениях с 22 по 29 декабря. Аналогичные рекомендации даны на этот же период руководителям коммерческих мероприятий.