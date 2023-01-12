В Снежинске ограничили проведение массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях

В Снежинском городском округе (Челябинская область) ограничили проведение массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях для недопущения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает глава города Андрей Пульников.

По словам мэра, за прошедшую неделю на территории города зарегистрировано 117 случаев заболеваний ОРВИ. Число заболевших по сравнению с предыдущей неделей сократилось на 76%. Снижение уровня заболеваемости объясняется разобщением населения в праздничные дни.

По информации ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, в новогодние праздники в городскую поликлинику Снежинска обратились 800 снежинцев, из них 491 человек - к участковым и цеховым терапевтам, 127 человек - в Центр амбулаторной помощи, 88 жителей- к хирургу, 85 - к травматологу и девять - к неврологу. Бригада скорой помощи выезжала к горожанам 381 раз, в 68 случаях - к детям. В приёмном отделении побывали 208 человек, из них – 58 детей.

Для недопущения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Снежинского городского округа было принято решение на заседании штаба: «Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях образовательных учреждений».

В школах будет обеспечен противоэпидемический режим: проветривание, раннее выявление больных.