В Снежинске открыли круглосуточные группы в детсадах в связи с мобилизацией

В городе Снежинск (Челябинская область) решили поддержать семьи мобилизованных жителей, открыв круглосуточные группы в детских садах. Для детей мобилизованных граждан услуги по присмотру и уходу предоставляются бесплатно.

«У вас есть возможность устроить своих детей в круглосуточные группы, открытые в детском саду № 6 «Одуванчик» (ул. Зеленая, д. 6)», - обратилась городская администрация в снежинцам, испытывающим трудности.

Дети могут жить в детском саду с понедельника по пятницу. Ребятишек можно привести в такие группы в любое время суток. Их готовы принять и рано утром, и поздно вечером, уложить досыпать, потом покормить, позаниматься с ними. Забрать ребенка домой можно также в любое время.

Детям предоставляется пятиразовое питание. В 19 часов они получают полноценный ужин, который в течение недели включает мясо, рыбу, овощи и каши, а перед сном - второй легкий ужин (ряженка, снежок, печенье, вафли, конфеты).

Стоимость пребывания ребенка в «Одуванчике» составляет 94 рубля в день, включая ужин. Для детей мобилизованных граждан услуги по присмотру и уходу предоставляются бесплатно.