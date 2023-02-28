В среду в Челябинской области завоют сирены

В первый день весны, первого марта, в городах Челябинской области с 10 до 14 часов будет проведена плановая комплексная проверка готовности локальных и комплексных систем оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей с подачей сигнала «Внимание всем».

В городе Челябинске системы оповещения будут включены дважды. В первый раз сирены и громкоговорители запустят c 10:35 до 10:45, во второй – с 11:20 до 11:30. По правилам гражданской обороны, после звука сирены (он означает сигнал «Внимание всем!») надо немедленно включить телевизор или радио и прослушать экстренное сообщение об обстановке и порядке действий.

В Карабаше в 10 часов 35 минут будет запущена региональная система оповещения с включением электросирен и громкоговорителей, в 11 часов 30 минут - местная система оповещения.

В Озерске запуск электросирен планируется в 10.35 и 11.20 по местному времени. Продолжительность сигнала до пяти минут.

В министерстве общественной безопасности области отметили, первого марта с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут на экране телевизора в течение одной минуты появится заставка с информационным текстом.

С 10 часов 43 минут до 10 часов 45 минут через домофонную сеть компании «Интерсвязь» будет произведен запуск проверочного речевого сообщения.

С 10 часов 43 минут пользователям мобильного приложения «МЧС России» будут отправлены push-сообщения о проведении проверки систем оповещения населения Челябинской области.

«Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находятся на улице, в транспорте и других общественных местах оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки», - пояснили в министерстве.

Будут проверены также электросирены локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов. В частности, в Златоусте марта в 11 часов 30 минут будут включены сирены и громкоговорители на объекте «Гидроузел Больше-Тесьминский на р. Большая Тесьма ООО «Златоустовский «Водоканал».

Во время проверки жителей области просят сохранять спокойствие.

Комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Проверки пройдут первого марта во всех регионах России.