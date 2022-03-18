В строящемся Христорождественском соборе Челябинска прошёл молебен на начало доброго дела

В Вербное воскресенье, 17 апреля, в нижнем храме строящегося кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске планируется провести концерт духовной музыки. А в праздник Пасхи, 24 апреля, будет совершен праздничный молебен. А накануне в храме прошел молебен на начало доброго дела.

Как сообщает Челябинская епархия, на площадке собора уже сложилась добрая традиция - каждый очередной этап строительства начинают молебном на начало доброго дела.

Накануне, 17 марта, секретарь Челябинской епархии и ключарь строящегося Христорождественского собора протоиерей Игорь Шестаков совершил молебен на начало активной фазы отделки нижнего храма.

Вместе со священнослужителем молились рабочие и руководители подрядных организаций, которые ведут строительство собора.

Уже сейчас здесь видны элементы декора, красивой фигурной мозаики. По словам отца Игоря, теперь эта работа пойдёт усиленно.

«В конце марта начнутся работы на внешнем контуре храма, будут подниматься ребра, которые стоят сегодня на строительной площадке. Мы увидим купол совершенно другой конфигурации, - отметил протоиерей Игорь Шестаков. - Но сейчас очень важен нижний храм в честь святого князя Владимира». Планируется, что в нижнем храме будет оборудована купель для крещения с полным погружением.

«Строительство идёт полным ходом», - написал на своей странице отец Игорь. Он надеется, что в 2022 году в нижнем храме начнутся регулярные богослужения.

Напомним, первый молебен на месте строительства кафедрального собора состоялся 18 сентября 2013 года. Первая свая в почву на месте будущего собора была вбита 25 декабря 2014 года. Всего в основание пришлось забить 1100 свай (в этих местах плохой грунт).

В 2015 году был сооружен фундамент и технический этаж здания. В 2016 году возвели нижний придел храма. В 2017 году там состоялось первое богослужение – молебен с акафистом равноапостольному великому князю Владимиру. В июле 2018 года в верхнем храме прошла первая Божественная литургия. В 2019 году кафедральный собор обрел собственный голос – были освящены и установлены колокола.

В 2020 году были завершены общестроительные работы и начался этап отделки. Четвертого ноября 2020 года состоялось освящение куполов и крестов для кафедрального собора.

Главный купол собора обшили специальными пластинами (30 рядов), покрытыми нитритом титана, который придает традиционный золотой цвет церковным куполам. Установлена подсветка для всех пяти куполов, чтобы видом на челябинский собор можно было любоваться и ночью.

Христорождественский собор будет самым высоким (67 метров) и самым вместительным храмом Челябинска (он сможет вместить 3,5 тысячи человек). Со временем будет обустроена смотровая площадка и с высоты 23 метров можно будет обозревать город.

ФОТО: Челябинская епархия