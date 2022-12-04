В субботу «Снегирь» вновь начал доставлять горнолыжников из Челябинска в Миасс

В первую субботу календарной зимы, третьего декабря, вновь запущен мультимодальный маршрут Челябинск-Миасс-ГЛК «Солнечная долина». Это будет шестой сезон для «Снегиря».

Поезд повышенной комфортности позволяет отдыхающим быстро добраться из Челябинска до Миасса и далее на автобусе до горнолыжного курорта «Солнечная долина». Время в пути – всего один час 50 минут. Вагоны поезда оборудованы удобными креслами и специальными местами для хранения горнолыжного оборудования.

В первый в этом сезоне рейс «Снегирь» отправился третьего декабря в восемь часов 35 минут с челябинского пригородного вокзала. И к месту назначения - на ГЛК «Солнечная Долина» - горнолыжники прибыли уже через два часа.

Как сообщает АО «Свердловская пригородная компания», в новом сезоне «Снегирь» будет курсировать по выходным и праздничным дням с увязкой времени его прибытия на железнодорожный вокзал Миасс и пересадкой на автобус, следующий до курорта и обратно.

Вагоны поезда оборудованы удобными креслами и специальными местами для хранения горнолыжного оборудования.

Билеты на маршрут продаются полными пакетами услуг в кассе пригородного вокзала Челябинск. На сегодняшний день разработаны три тарифа: «Поезд + автобус + ски-пасс» (включает в себя ски-пасс на пять часов), «Поезд + автобус + ски-пасс + прокат» (включает прокат лыж или сноуборда на 4,5 часа и ски-пасс на пять часов) и «Поезд + автобус + карта гостя».

Напомним, маршрут Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина» является первым мультимодальным маршрутом в России. «Снегирь» реализуется на Южном Урале с декабря 2017 года. Он стал визитной карточкой региона. Его удобство оценило несколько десятков тысяч человек.

Проект мультимодальных перевозок имеет ряд преимуществ: во-первых, это сокращение общего времени нахождения в пути, во-вторых – выгодное предложение по стоимости проезда и отдыха.