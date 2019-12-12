В субботу в парке Гагарина – фестиваль «Уральские пельмени»

В Челябинске в субботу, 14-го сентября, с десяти утра до четырех вечера в парке имени Гагарина состоится традиционный и любимый горожанами фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего».

Как отмечают в пресс-центре регионального минсельхоза, гастрономическая ярмарка ежегодно собирает более пяти тысяч гостей, каждый из которых сможет продегустировать пельмени от производителей Южного Урала и отдать свой голос за лучшую компанию в конкурсе «Народный пельмень». Помимо пельменной продукции, на ярмарке можно будет приобрести все необходимое к новогоднему празднику: мясную и рыбную продукцию, сыры, мед, а также сувениры от ремесленников (авторские куклы, керамику, новогодние игрушки).

«Фестиваль интересен тем, что на нем представлено множество разных рецептов пельменей от компаний нашего региона. В этом году их 25. Количество участников увеличилось - многие производители сами изъявляют желание стать частью нашего фестиваля. В гастрономическом плане для гостей ярмарки очень интересно попробовать то, чего в обычной жизни они не едят. Пельмени любят во всей России, но в разных регионах готовят по-разному: блюда сильно различаются по вкусу, форме и даже способу приготовления. Я сам очень люблю готовить, и в моей семье лучше меня никто не варит борщ», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский.

Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» славится не только разнообразием продукции торговых рядов, но и атмосферой народных гуляний. В этом году гостей ярмарки ждет интересная развлекательная программа.

«Уральские пельмени на Николу зимнего» - это, прежде всего, семейный праздник. Гости фестиваля смогут принять участие в народных гуляниях, играх, попытать удачу в розыгрышах и в целом интересно провести предновогодние выходные, не уезжая из города. По традиции участниками концертной программы ярмарки станут творческие коллективы города и области», - сообщила первый заместитель Министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.