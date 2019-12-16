В Челябинске выбрали народный пельмень-2019

В Челябинске назвали предприятия, которые производят самые вкусные пельмени в регионе. Лидеры пельменного искусства были определены в субботу, 14-го декабря, на ежегодном традиционном фольклорно-гастрономическом фестивале «Уральские пельмени на Николу зимнего», который состоялся в парке имени Гагарина под патронатом минсельхоза и Минкультуры Челябинской области.

В конкурсе «Народный пельмень» - шедевры из теста с мясом дегустировали не профессионалы, а обычные люди - победила продукция фермерского хозяйства Вячеслава Пороткина «Обручевские мясные полуфабрикаты» из Кизильского района. На втором месте оказался ИП КФХ Литвинов В.И. из Уйского района, на третьем - СППСК «Уральское подворье» (Агаповский район).

Почетное звание «Мастер пельменей» - здесь качество продукции оценивало профессиональное жюри - получили пельменный цех «Оболонь» ИП Шубин Е.Г. из Юрюзани (первое место), фермерское хозяйство «Буренка» ИП Муратов Л.М. из Чебаркульского района (второе место) и ООО «Ситно» (третье место).

Выбирать и профессионалам, и просто любителям вкусно и сытно поесть, несомненно, было из чего: в «пельменных рядах» 28 предприятий пищевой промышленности и фермерские хозяйства региона представили различные виды пельменей, вареников и другие мясные полуфабрикаты.

В общей сложности участие в субботнем фестивале приняли около сорока предприятий пищевой промышленности, фермерские и личные подсобные хозяйства Южного Урала. Всю субботу в парке имени Гагаринашла бойкая торговля деревенскими продуктами, в том числе различными видами мяса и медом.Главным героем праздника по традиции стало любимое всеми зимнее уральское угощение - пельмени.

Как отмечают в пресс-центре минсельхоза Челябинской области, фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» - это настоящая никольская ярмарка с народными забавами, хороводом, частушками и песнями, которые также оценило жюри.

Победителем конкурса «Хвастушки» стало фермерское хозяйство из села Петровское Увельского района - ИП Глава КФХ Балаченцев А.С.; самым ярким участником конкурса «Ярмарки краски» на лучшее оформление торгового места стало фермерское хозяйство Вячеслава Пороткина «Обручевские мясные полуфабрикаты» из Кизильского района.