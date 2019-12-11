В течение двух лет во всех отдаленных поселках Челябинской области появится Интернет

В течение двух лет отдаленные поселки Челябинской области будут подключены к сети Интернет.

Вопрос реализации региональной программы цифрового развития экономики рассмотрели депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по промышленной политике и транспорту.

«К депутатам областного парламента до сих пор поступают обращения жителей поселений, где нет сотовой связи и интернета. Мы регулярно возвращаемся к этому вопросу», - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по промышленной политике и транспорту Павел Шиляев.

Проект «Устранение цифрового неравенства» предполагает подключение к сети Интернет малых населенных пунктов, где проживает от 250 до 500 человек. Всего в области 258 таких поселений, в них проживает около 90 тысяч человек.

Установка в таких селах точек доступа - столба с аппаратурой, позволит жителям бесплатно пользоваться Интернетом. ПАО «Ростелеком» в рамках проекта ввел в эксплуатацию 247 точек доступа. К концу 2019 года будет достроено 6 точек доступа, в 2020 году появится еще 5 точек доступа, по которым шло долгое согласование трассы размещения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

По обращениям граждан на точках доступа устанавливаются базовые станции беспроводного широкополосного доступа, что позволяет подключить к Интернету конкретные домохозяйства. Такие станции уже появились в 74 населенных пунктах.

За счет средств федерального бюджета к сети Интернет в этом году подключено 273 социально-значимых объекта Челябинской области, в том числе 137 образовательных учреждений, 45 фельдшерско-акушерских пунктов, 38 пожарных частей и администраций. До 2021 года предстоит подключить еще 777 объектов.

Из областного бюджета выделены субсидии двум операторам связи на строительство сетей связи для доступа в Интернет в 14 малых населенных пунктах Челябинской области на общую сумму 11,8 миллиона рублей.

«У депутатов нашего комитета нет сомнений, что в ближайшие два года программа будет выполнена на 100 процентов. Важно, чтобы жителям нашей области было комфортно проживать в своих населенных пунктах, иметь доступ ко всем информационным ресурсам», – отметил Павел Шиляев.