В трех районах Челябинска отключат горячую воду

Жители трех районов Челябинска – Калининского, Курчатовского и Центрального – на две недели останутся без горячей воды.

В ходе четвертого этапа гидравлических испытаний (включая локальные источники теплоснабжения) с 13-го до 27-го июля включительно горячее водоснабжение будет отключено в 487-ми жилых многоквартирных домах, 38-ми детских садах, 17-ти учебных и 12-ти лечебных учреждениях.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Узнать, жителям каких домов в ближайшее время предстоит обходиться без горячей воды, можно здесь.

Напомним, плановые отключения горячей воды в столице Южного Урала начались с 25-го мая.