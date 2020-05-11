В Тверской области спустя почти 80 лет после его последнего боя найдены останки летчика-истребителя Петра Еремеева

В Тверской области поисковики обнаружили останки советского летчика-истребителя Петра Еремеева. Старший лейтенант не вернулся с боевого задания второго октября 1941-го года.

Петр Васильевич Еремеев родился 11 июня 1911 года в башкирской деревне Бердина Поляна. Там он окончил "семилетку" и переехал в Челябинскую область, где работал молотобойцем клепального цеха на Ашинском металлургическом заводе. В 1930-м завершил учебу в Златоустовском механическом техникуме.

На фронт выпускник Оренбургской военной авиационной школы летчиков попал ушел в июне 1941-го года. Боевой путь Петра Еремеева был недолгим, но ярким.

Поисковики восстанавливали фронтовую судьбу летчика-аса (по архивам и в полевых экспедициях) долгие годы. Удача улыбнулась им в юбилейный год Победы, что очень символично.

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения "Поисковое движение России" в Челябинской области, сначала отыскали под Истрой остатки того самого МиГ-3, на котором Петр Еремеев таранил ночью 29-го июля 1941-го года немецкий бомбардировщик Ю-88, а сам воспользовался парашютом и остался жив. К слову, звезду Героя России он получил лишь в 1995-м году - посмертно. По ходатайству поисковиков, военных архивистов и земляков летчика историческая справедливость была восстановлена отдельным указом президента Ельцина.

За отражение первых массовых налетов вражеских бомбардировщиков на Москву командование 6-го истребительного авиакорпуса наградило Петра Еремеева орденом Боевого Красного знамени, а за ночной таран представило к ордену Ленина. Весь август и сентябрь 41-го он продолжил служить в авиации и отражать немецкие налеты, совершив за это время свыше 70-ти боевых вылетов, пятьдесят из которых - ночью. Уничтожил два вражеских самолета. Погиб второго октября - МИГ-3 Петра Еремеева сбил истребитель фашистов.

По словам эксперта Центра современной истории Сергея Каткова, это случилось четырех километрах юго-восточнее деревни Турская Осташковского района Тверской области. Местные жители рассказывали, что летчика похоронили на погосте Серемуха вблизи деревни Красуха - примерно в десяти километрах от места падения самолета. Однако в списке погибших, чьи имена выбиты на братской могиле, фамилии Еремеева не оказалось.

Тверские поисковики продолжили искать. В результате их разведгруппа оказалась у воронки в заболоченном лесу - сюда их привел местный житель. В том, что именно здесь упал самолет старшего лейтенанта, он не был уверен.

"При обследовании указанного места были найдены детали с заводским номером самолета МиГ-3 - 4186 и сокращенным номером мотора - 1954. По этим номерам поисковики из Татарстана и поселка Пено в Тверской области подтвердили, что именно этот самолет с мотором №291954 пилотировал старший лейтенант Еремеев из 28-го истребительного авиаполка в своем последнем боевом вылете", - сообщил Сергей Катков.

Примерно в двадцати метрах от воронки металлический поисковый щуп буквально «провалился» в землю - это был верный признак того, что когда-то в этом месте копали.

"Парни заложили шурф и на глубине в полтора метра наткнулись на фрагмент кожаной куртки. Стали копать дальше - выяснилось, что под форменным летным регланом лежат останки человека, шлемофон и личный медальон. С большой долей уверенности можем говорить, что обнаружены останки Героя России Петра Еремеева, который почти 80 лет пролежал в лесу у обломков своей боевой машины даже без скромной солдатской пирамидки", - отметил Сергей Катков.

После того как Центр современной истории проведет уточняющие экспертизы и консультации с потомками летчика, будет принято решение о месте и дате перезахоронения героя. Как один из возможных вариантов Петр Еремеев обретет вечный покой на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, находящемся в ведении Минобороны России.