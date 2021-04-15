В УпрДор «Южный Урал» сменился руководитель

В федеральном казенном учреждении УпрДор «Южный Урал» (ФКУ входит в «Росавтодор») произошла смена руководства.

Исполняющим обязанности начальника управления назначен Владимир Муравьев. Руководивший УпрДор «Южный Урал» с 29 апреля 2017 года Александр Лебедев покинул занимаемый пост. Причины его ухода не озвучиваются.

Как пояснили в пресс-службе УпрДор, Владимир Муравьев стал руководить управлением с шестого апреля 2021 года.

Напомним, в феврале в управлении федеральных автомобильных дорог Южного Урала силовики проводили выемку документов. Сотрудники управления проходят по уголовному делу о даче взятки (в качестве посредников) за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

Справка

Владимир Александрович Муравьев родился первого декабря 1984 года в городе Кинешма Ивановской области. Окончил в 2006 году Ивановский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы»/«Инженер путей сообщений».

Свой трудовой путь начал дорожным рабочим, затем трудился мастером, главным инженером. Был назначен заместителем начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад», затем заместителем начальника ФКУ Упрдор «Россия». В 2019 году возглавил комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» руководит с шестого апреля 2021 года.