В УпрДор «Южный Урал» сменился руководитель

15.04.2021
ВТБ запускает мобильного оператора в Челябинской области
15.04.2021
Представители АЗ «УРАЛ» рассказали студентам ЮУрГУ о востребованных профессиях
15.04.2021
В Челябинске накануне Первомая прозвучат песни в честь человека труда
15.04.2021
Россельхознадзор наказал бизнесменов, травивших южноуральских детей просрочкой
15.04.2021
В Челябинской области суточное число инфицированных ковидом чуть подросло
15.04.2021
Связь в деревни, села и аулы: «Ростелеком» продолжает устранять цифровое неравенство в стране
14.04.2021
Текслер: Проеду по челябинским дорогам, о результатах расскажу
12.04.2021
Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
12.04.2021
Лужи Котовой и колдобины Тефтелева: челябинцы установили на дорогах предупреждающие знаки
12.04.2021
В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах
Миллионный Челябинск будут убирать 10 пылесосов и 19 поливомоечных машин
14.04.2021
Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе
14.04.2021
Малый и средний бизнес в Челябинской области получит новые льготы
13.04.2021
В Челябинской области массово умирает рыба, сведущие люди бьют тревогу
13.04.2021
Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
12.04.2021