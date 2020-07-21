Сергей Бойко назначен начальником УпрДор «Южный Урал»

Начальником ФКУ Упрдор «Южный Урал» назначен 41-летний Сергей Бойко.

Соответствующий приказ № 589/к подписан руководителем Федерального дорожного агентства накануне, 20 июля.

Сегодня, 21 июля, нового руководителя УпрДор «Южный Урал» коллективу представил начальник Управления административно-кадровой работы и правового обеспечения Федерального дорожного агентства Олег Захаров.

Сергей Бойко пришел на работу в УпрДор «Южный Урал» в марте 2020 года на должность заместителя начальника и сразу был назначен исполняющим обязанности руководителя. С сегодняшнего дня, 21 июля, он иббавился от приставки «и.о.».

Справка

Сергей Александрович родился 31 декабря 1979 года в городе Армавире Краснодарского края.

В 2011 году окончил Кубанский государственный технологический университет (по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), в 2012 году - Воронежский государственный архитектурно-строительный университет («Автомобильные дороги и аэродромы»), в 2018 году - аспирантуру в Воронежском государственном техническом университете («Техника и технологии строительства»).

Свою трудовую деятельность Сергей Александрович начал в 2004 году в должности бригадира компании ООО «Гидор» в Москве.

В системе дорожного хозяйства Сергей Бойко работает с 2011 года. С ноября 2011 года по июнь 2018 года занимал должность заместителя начальника управления-начальника производственного отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, а также должность заместителя начальника ФКУ Упрдор «Черноземье». С июля 2018 года по сентябрь 2019 года - замначальника управления – директора филиала в Воронеже ФКУ Упрдор «Москва-Харьков». С декабря 2019 года по март 2020 года - замдиректора ФКУ «Росдормониторинг».

С марта 2020 года и по 20 июля 2020 года - замначальника ФКУ Упрдор «Южный Урал». С 21 июля 2020 года – начальник данного управления.