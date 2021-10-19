В УрФО стали чаще регистрировать тяжелые случаи ковида

В регионах Уральского Федерального округа (УрФО) участились случаи тяжелого протекания коронавирусной инфекции COVID-19.

«Всё чаще [в УрФО] фиксируются случаи среднетяжёлого, тяжёлого и крайне-тяжёлого течения болезни», - констатировал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами регионов.

В настоящий момент в федеральном округе развёрнуто 27 тысяч коек, 93 процента из них заняты. В Челябинской области развернуто порядка 8,5 тысячи коек. Большинство госпитальных баз открыто в крупных муниципалитетах. При этом свободный коечный фонд составляет лишь около 2%.

В регионах УрФО продолжается рост числа инфицированных коронавирусом. «Коэффициент распространения (показатель, демонстрирующий количество людей, которых в среднем заражает один заболевший) в УрФО составляет 1,03 (общероссийский показатель - 1,05)», - отмечают в полпредстве. В Челябинской области подтверждено более 105 тысяч случаев коронавируса. Продолжают борьбу с COVID-19 более 12 тысяч южноуральцев.

Усугубляет ситуацию и рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. «Ситуация очень напряжённая», - констатировал Владимир Якушев и поручил регионам сфокусировать внимание на мерах профилактики. По сего словам, на сегодня масочный режим в городах и районах округа соблюдается крайне плохо.

«Необходимо активизировать проверочные мероприятия и добиваться неукоснительного выполнения правил», - поручил полпред, добавив, что берёт ситуацию на контроль.