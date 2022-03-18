В Усть-Катаве спасатели очистили от снега и наледи крышу старинного здания

В Усть-Катаве (Челябинская области) дежурная смена поисково-спасательной службы региона ПСС области провела профилактическое мероприятие по устранению угрозы падения снега и наледей с крыши старинного здания – дома имени купца Патрушева.

Объект культурного наследия «не пылится на музейной полке». Здание украшает улицы Усть-Катава, является бесценным источником живой истории и продолжает вносить свой вклад уже в современную культуру - гостеприимно принимая каждый день детей учащихся в музыкальной школе.

Как сообщили в ППС региона, особенность конструкции крыши этого здания в весенний период заставляет беспокоиться о безопасности детей и проходящих по тротуару жителей города.

Спасатели расчистили крышу здания с применением альпинистского снаряжения, шанцевого инструмента и восстановили безопасность пешеходов на данном участке городской улицы.