В Волновахе на стройплощадках висят плакаты «Челябинская область» и «Магнитогорск»

В Волновахе продолжаются работы по восстановлению города с участием специалистов и предприятий Челябинской области. Жилфонд здесь разрушен примерно на 86%, и, хотя удары по городу продолжаются, ведутся восстановительные и строительные работы.

«Многие дома построены «с нуля» на месте снесенных. Другие восстанавливают после разрушений. На месте руин появились и детские площадки. На подъездных путях к городу новое асфальтовое покрытие. На строительных площадках висят плакаты «Челябинская область», «Магнитогорск», - сообщили 8 декабря местные группы ВКонтакте и телеграм-канал «Донбасс решает». Полных ходом здесь идёт восстановление Свято-Духовского храма.