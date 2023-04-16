Челябинская область помогает в восстановлении храма в подшефной Волновахе

Власти и бизнес Челябинской области помогают в восстановлении Свято-Преображенского храма в город-побратиме – Волноваха (Донецкая Народная Республика), который был практически разрушен после обстрела украинских боевиков. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил благодарность за помощь в восстановлении разрушенного украинскими боевиками храма.

Свято-Преображенский храм в подшефной региону Волновахе серьезно пострадал весной 2022 года после артиллерийского обстрела. Упавшие снаряды и затем пожар практически полностью уничтожили храм, но огонь не тронул икону Божией Матери Неопалимая Купина и некоторые другие образа, которые находились рядом с ней. Верующие уверены, что это настоящее чудо.

«Помню, как во время моей поездки подошел настоятель отец Александр. Рассказал историю храма, просил помочь с восстановлением», - поделился губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей официальной странице.

По его словам, на призыв о помощи откликнулись и власти, и бизнес Южного Урала. В восстановлении помогла строительная компания Магнитострой. В настоящий момент идут отделочные работы внутри храма. Скоро он встретит прихожан.

В субботу, 15 апреля, Свято-Преображенский храм в Волновахе посетили первый замруководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, храм был в свое время освящен архимандритом Зосимой. Украинские боевики практически уничтожили храм. «От здания осталась только металлическая арматура, но сохранились купола. А также несколько икон, которые сейчас находятся в старом здании рядом – там проходят службы», - написал Денис Пушилин в Telegram-канале.

Врио главы республики напомнил, восстанавливать храм помогает строительная компания из Челябинской области. «Огромная благодарность им за такую бесценную помощь», - поблагодарил Пушилин.

«Сейчас совсем другая обстановка, настроение, - рассказал отец Александр, демонстрируя преобразившийся храм. – Заказали иконостас». При храме будет работать волонтерский центр, воскресная школа, военно-патриотический клуб, поделился священник.

По мнению Алексея Текслера, восстановление Свято-Преображенского храма – это символ возрождения Волновахи.

«Для меня каждая церковь - символ того, что земля живет, есть развитие и люди идут к Богу», - подчеркнул губернатор. Он отметил, что в Челябинской области также активно строят и реконструируют церкви. В этом году планируется открыть нижний храм и территорию вокруг нового Кафедрального собора.

Строятся также храм великомученика и целителя Пантелеимона в поселке Роза (Коркинский муниципальный округ), храм в честь Архистратига Божия Михаила в поселке Томинский Сосновского района, храм в честь святых апостолов Петра и Павла в Златоусте, храм в посёлке Сосновка на берегу Шершневского водохранилища, храм в честь Табынской иконы Божией Матери в Советском районе Челябинска, храм в честь иконы «Нерушимая стена» храма в поселке Красное поле Сосновского района и другие.

По заказу министерства культуры РФ в Челябинске ведется реставрация храма во имя Святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Работы планируется завершить к концу 2024 года.

«В непростое для нас время продолжается возведение храмов, масштабное церковное строительство. Эти вещи прямо взаимосвязаны, – сказал секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков. - Невозможно говорить о духовном здоровье, развитии народа, если не возрождать, не поддерживать наши корни. Сегодня храмовое строительство является стратегически важным делом, таким же, как развитие промышленности, городской инфраструктуры, улучшения жизни людей».

Напомним, в июне 2022 года были подписаны соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и администрацией Волновахского района, а также правительством региона и Ясиноватой (Донецкая народная Республика). Южноуральцы помогают подшефным территориям в восстановлении разрушенных объектов, социальной инфраструктуры, дорог. Делегация Челябинской области передала Донецкой Народной Республике автомобили скорой помощи, внедорожники для врачей, аппараты ИВЛ, помогали в подготовке к зиме жилищного фонда.