В воскресенье отмечают Всероссийский День трезвости, в храмах молятся о страждущих недугом винопития или наркомании

В воскресенье, 11 сентября, в России отмечают День трезвости. В этот день в храмах молятся о людях, страдающих недугами алкоголизма и наркомании.

Впервые День трезвости провели по инициативе Православной Церкви в 1913 году. Священнослужители предложили отказаться от алкоголя и продажи спиртного. В церкви давали обет трезвости и ставили свечки за тех, кто страдает от алкогольной зависимости. С приходом советской власти день отмечать перестали. Традицию возобновили только в 2005 году, сообщает телеграм-канал Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Покровителем трезвеннического движения православные считают Иоанна Крестителя, который был строгим аскетом. В субботу, в канун Усекновения главы Иоанна Предтечи, митрополит Алексий совершил бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, сообщает пресс-служба собора.

«Эти зависимости часто толкают людей совершать более страшные грехи и преступления, - отметил владыка Алексий. – Когда мы посещаем тюрьмы, беседуем с заключенными, мы сталкиваемся с тем, что почти всегда преступления совершаются под воздействием алкоголя или наркотических средств. К сожалению, это актуально для нашего общества». Кроме того, вождение автомобиля в нетрезвом виде является основной причиной гибели людей в дорожных авариях.

Сегодня православные соблюдают строгий однодневный пост в память в память о гибели пророка. «Совершая завтра пост в честь Крестителя Господня Иоанна, мы должны не только ограничить себя в пище, но и помолиться о страждущих недугами пьянства и наркомании, других зависимостей. Наша молитва может помочь этим людям встать на пусть спасения», - подчеркнул владыка Алексий.

Он также призвал не осуждать людей, зависящих от алкоголя и наркомании, так как любой человек может впасть в грех. Он призвал молиться за этих людей, а также быть бдительными, трезвиться, чтобы не впасть в напасть.

Алкоголь провоцирует не только большие социальные проблемы, но и наносит непоправимый вред здоровью. Возникают серьезные проблемы с печенью, ранним старением, нервной и репродуктивной системами, подчеркивают в центре.

В День трезвости в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинск после поздней Божественной литургии совершено Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании.

В тот же день по благословению правящего архиерея с 13 до 14 часов в крестильном храме Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна на территории кафедрального собора состоится Чин изъявления обета трезвости.