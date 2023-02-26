В воскресенье у православных - прощёный день

В воскресенье, 26 февраля, у православных - последний разгульный день перед Великим постом. В народе его называли проводы, целовальник, прощёный день.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий в канун Прощеного воскресенья, 25 февраля 2023 года, совершил всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Как поясняли в Челябинской епархии, в прощеное воскресенье вспоминается Адамово изгнание из рая.

В прощёное воскресенье, последнее воскресенье перед Великим постом,– день заговенья на Великий пост. В этот день православные христиане в последний раз перед семидневным постом смогут вкусить скоромную пищу – молочные продукты, яйца, рыбу (заговенье на мясо было в предшествующее воскресенье).

В прощеное воскресенье православные, прощая все обиды и оскорбления, освобождались от накопленных за год обид, и встречали новый год с чистым сердцем и легкой душой.

Вечером в воскресенье в православных храмах состоится чин прощения. После краткого богослужения прихожане и священники от всего сердца попросят друг у друга прощения, памятуя слова Христа: «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».

Православным напоминают, что важно не только простить других, но и самому попросить прощения, хотя бы у близких. И простить надо от чистого сердца.

На Руси прощение между домашними проходило после ужина. По традиции приходили к старшему в роде. Домочадцы кланялись друг другу, взаимно прося простить все обиды и огорчения, нанесенные вольно или невольно. Говорили: «Прости меня, пожалуй, если в чем виноват перед тобою». На что ему отвечали: «Бог тебя простит». Прощение заключалось поцелуем и низким поклоном.

В прощеное воскресенье принято было ходить на кладбище, оставлять на могилах блины, молиться и поклоняться праху родных.

Новобрачные ездили по своим родным, одаривали тестя и тещу, сватов и дружек за свадебные подарки. Ездили также одаривать кума с кумой: считалось, что самый почетный подарок для кума - полотенце, для кумы - кусок мыла.

С понедельника, 27 февраля, начинается Великий семинедельный пост