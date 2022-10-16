16.10.2022
В воскресенье в России отмечают День отца
16.10.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 16 октября
16.10.2022
В Белгородской области на полигоне в результате теракта 11 военнослужащих погибло и 15 ранено
15.10.2022
Алексей Бетехтин – о выступлении хора Турецкого в Чебаркуле
15.10.2022
Ложными оказались сообщения о «минировании» 30 зданий образования
15.10.2022
В субботу в Челябинск доставят ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны
В воскресенье в России отмечают День отца
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022