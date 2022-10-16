В воскресенье в России отмечают День отца

В воскресенье, 16 октября, в России отмечают День отца. Он был учрежден Указом президента РФ от четвертого октября 2021 года.

Напомним, День матери в России отмечается с 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. А официального праздника отцов в стране до прошлого года не было. Праздник был учрежден главой государства в целях укрепления института семьи и повышении значимости отцовства в воспитании детей.

День отцов отмечается в третье воскресенье октября. В этом году этот праздник пришелся на 16 октября.

С праздником южноуральцев поздравил губернатор Алексей Текслер.

«От всей души поздравляю вас с Днем отца. Этот праздник отмечается в России второй год и уже обретает свои традиции, становится хорошим поводом для дружного семейного торжества. Он подчеркивает особую роль отца в семье и в жизни каждого человека», - подчеркнул глава региона.

По мнению губернатора, настоящий мужчина – надежный защитник и добрый наставник. Он собственным примером учит сыновей и дочерей быть самостоятельными и ответственными, поддерживает в трудную минуту, помогает освоить новое дело и покорить жизненные вершины. Как правило, именно отец формирует в детях такие качества, как мужество, честь, патриотизм, отмечает Алексей Текслер, воспитывающий сына.

«Уважаемые мужчины, дорогие отцы! Будьте полны сил, оставайтесь самой верной поддержкой и опорой для своих близких и любимых людей. Здоровья, счастья и благополучия», - пожелал губернатор всем отцам Челябинской области.

Сегодня, 16 октября, в честь Дня отца на телебашне Челябинска будет включена праздничная иллюминация с 18 часов 45 минут до 24 часов. В 2021 года, когда праздник отмечался впервые, в Челябинске прошел папа-фест.