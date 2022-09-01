В вузе Магнитогорска при поддержке ММК открыли два современных образовательных центра

В Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова (Челябинская область) при поддержке ПАО «ММК» состоялось открытие сразу двух современных образовательных центров.

На торжественной церемонии генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев отметил, что современное промышленное производство остро нуждается в высококвалифицированных и хорошо образованных специалистах, прежде всего инженерно-технического направления.

Компания уделяет большое внимание подготовке первоклассных специалистов и непосредственно заинтересована в развитии образовательной вертикали МГТУ, являющегося основным поставщиком инженерных кадров для комбината и обществ Группы ММК. В рамках этой работы Магнитка приняла участие в создании двух образовательных центров на базе университета.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», Центр цифрового образования детей «IT-куб» появился в рамках национального проекта «Образование». Его создание было профинансировано из средств федерального бюджета, а также средств МГТУ имени Носова и ПАО «ММК», которые выступили основными интеллектуальным и индустриальным партнерами центра. Более 600 детей ежегодно смогут бесплатно обучаться в центре и развивать профессиональные навыки в области информационных технологий.

Кроме того, состоялось открытие образовательно-производственного центра подготовки кадров для высокотехнологичных производств в области металлургии и металлургического машиностроения «Время компетенций и профессионализма». Новый кластер появился на базе Многопрофильного колледжа МГТУ Носова в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В числе партнеров программы - предприятия Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», которые инвестировали 25 миллионов рублей в развитие инфраструктуры и материального обеспечения колледжа.

Учебный процесс в новом центре будет организован в современных лабораториях с высокотехнологичным оборудованием, в том числе с VR-комплексами, что позволит погрузить студентов в реальные производственные процессы предприятий металлургической отрасли. Образовательные программы разработаны совместно с работодателями и предусматривают практико-ориентированные стажировки и дальнейшее трудоустройство.

В 2022-м году количество студентов, обучающихся по программам «Профессионалитет» составит 396 человек, к 2024-му году его планируется увеличить до 900. В перспективе учебно-производственный корпус Многопрофильного колледжа МГТУ имени Носова будет состоять из множества различных лабораторий и мастерских с самым современным оборудованием.

Как отметил на открытии центра Павел Шиляев, именно такое, максимально приближенное к реальному производству обучение позволит обеспечить высокий уровень профессиональной подготовки студентов.

«Я уверен, что многие из тех, кто сегодня перешагнул порог нового образовательного центра в области металлургии и металлургического машиностроения, через несколько лет вольются в многотысячный коллектив Группы ММК, будут успешно работать на других предприятия города и региона. Качественное и современное образование, полученное на новейшей материально-технической базе, а самое главное - ориентированное на нужды конкретного производства, позволит получить необходимые компетенции и быть конкурентоспособным на рынке труда», - подчеркнул Павел Шиляев.