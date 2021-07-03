В выходные южноуральцы могут поставить бесплатно прививку от ковида

В выходные в Челябинской области вновь будут работать выездные бригады по вакцинации жителей от коронавирусной инфекции COVID-19.

В Магнитогорске в связи с аномально жаркой погодой в выходные отменили вакцинацию в садовых товариществах. «У некоторых людей после прививки могут возникнуть краткосрочные реакции такие, как повышение температуры. А, как известно, высокие температуры оказывают негативное влияние на организм человека. Особенно от этого страдают пожилые люди, маленькие дети, гипертоники и сердечники. Более того, одна из главных рекомендаций медиков после процедуры вакцинации - избегать физических нагрузок, а также не перегреваться и не переохлаждаться», - предупреждает магнитогорская администрация.

В Магнитогорске горожане смогут пройти вакцинацию в парке у Вечного огня (у пункта проката детской площадки с 11 до 14 часов третьего июля), в торгово-развлекательных комплексах.

Третьего июля на прививку ждут с 11 до 15 часов в ТРК «Гостиный двор» (вход с проспекта Карла Маркса, первая очередь, второй этаж, справа от эскалатора), ТРК «Семейный парк» (первый этаж), ТРК «Континент» (третий этаж, холл между развлекательным центром «Страна Мадагаскария» и кинотеатром).

Четвертого июля привиться можно также с 11 до 15 часов в ТРК «Гостиный двор» (вход с проспекта Карла Маркса, первая очередь, второй этаж, справа от эскалатора), ТРК «Семейный парк» (первый этаж), ТРК «Континент» (третий этаж, холл между развлекательным центром «Страна Мадагаскария» и кинотеатром).

В Челябинске прививку от ковида можно будет поставить торгово-развлекательных комплексах:

В субботу, третьего июля

- Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» - с 10 до 15 часов;

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТРК «Кольцо» с 12 до 18 часов.

- ТК «КС» - с 12 до 16 часов.

В воскресенье, четвертого июля, челябинцев ждут на прививку в:

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов.

В Златоусте привиться от коронавируса можно будет третьего и четвертого июля в ТРК «Тарелка» с 12 до 17 часов.

Жителей Пласта ждут на вакцинацию третьего июля в ТК «Раздолье» (с 9 до 13 часов), а четвертого июля - в ТК «Карат» (с 8 до 13 часов).

В субботу вакцинальные бригады будут работать в поселке Бердяуш (Саткинский район) на привокзальной площади (с 10 до 12 рынок часов), в Копейске - в ТРК «Слава» (с 10 до 13 часов), в Верхнем Уфалее - СНТ «Урал» (с 10 до 12 часов) и в СНТ «Машиностроитель» (с 10 до 12 часов), в Троицке – на Ледовой арене «Юниор» (с 10 до 14 часов) и в Аше – на Центральном рынке (с 9 до 12 часов).

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.