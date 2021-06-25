Магнитогорцы пожаловались на очереди за прививкой от ковида в поликлиниках, но есть иные варианты

Жители Магнитогорского городского округа (Челябинская область) жалуются на огромные очереди за прививкой от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Записался через службу 122 на прививку от ковид. Мне назначили время 11.40 на 24 июня 2021 года, поликлиника 4 г. Магнитогорск, ул. Уральская, 48. Отпросились с работы. Пришли в указанное, время и просто "офигели", очередь человек 50. Спросили, а как же запись. Врач ответила, никакого времени, все в порядке живой очереди. Когда прекратится этот бардак?», - интересуется у губернатора Андрей Тимеев в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!».

Главный врач горбольницы №2 Магнитогорска Юлия Хрусталева, рассказала, что жители, желающие вакцинироваться, записываются и приглашаются на четко отведенное время.

«К сожалению, не все и не всегда придерживаются своего времени, а приходят, когда посчитают возможным, при этом настойчиво требуя поставить прививку, - отметила главврач. - Также медицинское учреждение не имеет права отказывать всем пришедшим в поликлинику без записи поставить прививку».

Руководитель медучреждения подчеркнула, что работа по вакцинации граждан находится на особом контроле, учитываются все пожелания пациентов. В последнее время спрос на прививки от ковида заметно вырос. «Для более оперативного проведения вакцинации выводятся дополнительные прививочные бригады, на данный момент их три», - уточнила Юлия Хрусталева.

В среднем для проведения всех процедур требуется не больше пяти минут на человека.

«Со своей стороны мы просим пациентов приходить вовремя, без опозданий, записавшись на вакцинацию заранее по номерам регистратуры или через портал Госуслуги», - обратилась к жителям главврач.

Также каждые выходные дни магнитогорцы могут привиться в торговых центах, садовых товариществах и парке у «Вечного огня».

Как сообщили в администрации города, 26 июня горожане смогут пройти вакцинацию в СНТ Горняк и СНТ Металлург-2 (с девяти до 12 часов), в парке у Вечного огня (у пункта проката детской площадки) – с 11 до 14 часов.

В воскресенье, 27 июня, жителей ждут на вакцинацию с девяти до 12 часов уже в четырех садовых товариществах: в СНТ Горняк, СНТ Металлург-2, СНТ Строителей-1, СНТ Метизник.

С 11 до 15 часов магнитогорцы могут вакцинироваться в ТРК «Гостиный двор» (вход с проспекта Карла Маркса, первая очередь, второй этаж, справа от эскалатора), ТРК «Семейный парк» (первый этаж), ТРК «Континент» (третий этаж, холл между развлекательным центром «Страна Мадагаскария» и кинотеатром).

А на следующей неделе мобильная бригада будет работать в здании Магнитогорского Цирка. Поставить прививку все желающие смогут 28 и 30 июня, а также второго июля с 12 до 15 часов по адресу: улица Грязнова, 55. Каждый вакцинировавшийся житель получит сертификат, который можно будет обменять на билет на цирковое представление, пообещали представители Магнитогорского Цирка.

Для вакцинации нужно захватить с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. На месте заполняется анкета и согласие на прививку, медики вносят информацию в федеральный реестр вакцинированных. Перед процедурой также проводится сбор анамнеза, измерение давления, температуры, сатурации.