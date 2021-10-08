В выходные южноуральцы могут поставить бесплатно прививку от ковида

В предстоящие выходные жители Челябинской области смогут бесплатно привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 в выездных пунктах.

Выездные пункты вакцинации будут работать в 16 муниципалитетах: Долгодеревенское, Златоуст, Карталы, Касли, Копейск, Кыштым, Кизил, Миасс, Магнитогорск, поселок Межевой, Пласт, Сатка, Троицк, Чебаркуль, Чесма и Челябинск

В Челябинске прививку от ковида можно будет поставить торгово-развлекательных комплексах:

В субботу, девятого октября:

- Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» - с 10 до 14 часов;

- ТРК «Алмаз» - с 10 до 14 часов;

- ТРК «Кольцо» - с 12 до 18 часов.

- ТРК «Родник» - с 10 до 16 часов;

- ТРК «Космос» - с 12 до 16 часов;

- ТРК «Куба» - с 10 до 13 часов;

- ТК «КС» - с 12 до 15 часов;

- Гипермаркет «Лента» (ул. Черкасская, 23) - с 9 до 13 часов;

- Медпункт на ЖД Вокзале – с 10 до 19 часов.

В воскресенье, 10 октября, челябинцев ждут на прививку в:

- ТРК «Алмаз» - с 10 до 14 часов;

- ТРК «Кольцо» - с 12 до 17 часов;

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТРК «Фокус» - с 11 до 16 часов;

- Медпункт на ЖД Вокзале – с 10 до 19 часов.

В Магнитогорске горожане смогут пройти вакцинацию в субботу с 11 до 15 часов в ТРК «Гостиный двор» (вход с проспекта Карла Маркса, первая очередь, второй этаж, справа от эскалатора) и ТРК «Континент» (третий этаж, холл между развлекательным центром «Страна Мадагаскария» и кинотеатром).

В воскресенье магнитогорцев ждут с 11 до 15 часов в ТРК «Гостиный двор» (вход с проспекта Карла Маркса, первая очередь, второй этаж, справа от эскалатора), ТРК «Континент» (третий этаж, холл между развлекательным центром «Страна Мадагаскария» и кинотеатром), с 10 до 14 часов -ТРК «Семейный парк» (первый этаж). Кроме того, привиться можно будет на «Арене Металлург»: 11 октября – с 17 до 19 часов, 14 октября – с 15 до 17 часов.

В Златоусте привиться от коронавируса можно будет 9 и 10 октября в ТРК «Тарелка» с 12 до 17 часов.

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет в выходные в ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») с 11 до 14 часов.

В выходные можно поставить прививку в Чебаркуле – на Колхозном рынке (с 9 до 13 часов) и на мини-рынке (с 13 до 16 часов), в Кыштыме - ТК «Радуга» (с 10 до 14 часов), в Пласте - ТК «Раздолье» (с 9 до 13 часов), в Троицке (медпункт на ЖД Вокзале, с 10 до 19 часов), в Сатке (Центральный рынок, с 10 до 12 часов), в поселке Межевой (рынок, с 10 до 12 часов), в Кизиле (Магазин «Магнит», с 9 до 12 часов).

В субботу вакцинальные бригады будут работать в Каслях (ТЦ «Перекрёсток», с 10 до 13 часов), в Копейске (ТК «Слава», с 10 до 13 часов), Долгодеревенском (РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7, с 9 до 13 часов), в Карталах (ТЦ «Фрегат», с 11 до 13 часов).

В воскресенье готовы прививать жителей в Чесме (ТЦ «Магнит», с 10 до 14 часов).

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.

Записаться на вакцинацию можно и онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время, медицинское учреждение.