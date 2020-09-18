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В выходные южноуральцы смогут привиться от гриппа в ТРК

Общество
Сегодня, 21:48
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Автор: 
Любовь Юрина

В предстоящие выходные, 18 и 19 сентября, жители Челябинской области вновь смогут поставить бесплатные прививки от гриппа в торгово-развлекательных комплексах в ряде муниципальных образования региона.

В прошедшие выходные вакцинировались в ТРК одна тысяча 249 человек.

В ближайшие дни можно будет вакцинироваться в общественных местах Челябинска, Копейска, Златоуста, Магнитогорска, Троицка, поселка Бреды и села Октябрьское.

Напомним, поставить себе бесплатную вакцину могут все желающие старше 18 лет, которые не имеют противопоказаний. Для этого необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также медицинский полис.

Перед прививкой каждого осмотрит проконсультирует медицинский специалист. Кроме того, защитить себя от гриппа все желающие могут в поликлиниках по месту жительства.

Всего в 2020 году в регион поступит один миллион 645 тысяч доз вакцин от гриппа. Прививочная кампания продлится до первого декабря. Планируется привить от гриппа 60% населения (в прошлом году - 48%). В конце сентября ожидается поступление в регион вакцины от коронавируса.

«В основном мы сейчас работаем с трехвалентными «Совигриппом» и «Флю-М» для взрослого населения. И «Совигриппом» - для детского населения», - пояснила замминистра здравоохранения Виктория Сахарова. В минздраве подчеркивают, коронавирусную инфекцию сложнее переносят пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, с хроническими ишемическими болезнями, с онкологическими заболеваниями. 

19 сентября

Прививку можно будет поставить:

Челябинск

- ТК «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64), с 9 до 15 часов

- ТРК «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, первый этаж, центральный вход), с 10 до 18 часов,

- ТРЦ «Фокус», (Молдавская, 16, вход со стороны Комсомольского проспекта), с 10 до 14 часов,

- ТРК «Кольцо» (ул. Дарвина, 18), с 10 до 17 часов.

- ТК «Фиеста» (ул. Молодогвардейцев, 7, второй этаж рядом с зоной фудкорта), с 11 до 17 часов.

- ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136, вход со стороны Автодороги Меридиан, затем направо), с 9 до 16 часов,

Копейск

- ТРК «Слава» (пр. Славы, 8), с 11 до 16 часов,

Троицк

- Троицкий рынок (улица имени Ю.А. Гагарина, д. 43), с 9 до 13 часов,

Златоуст

- ТРК «Тарелка» (пос. Айский, 70), с 12 до 14 часов,

Магнитогорск

- ТРК «Гостиный двор» (ул. Карла Маркса, 153), с 12 до 16 часов

- ТРК «Континент» (ул. Ленина, 83), с 10 до 16 часов,

 

20 сентября

Челябинск

в ТРК «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, первый этаж, центральный вход), с 10 до 18 часов,

- ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136, вход со стороны Автодороги Меридиан, затем направо), с 10 до 16 часов,

Магнитогорск

- ТРК «Гостиный двор» (ул. Карла Маркса, 153), с 12 до 16 часов

Бреды

- площадь у рынка (ул. Торговая), с 10 до 14 часов

Уточнять график можно по телефонам «Горячей линии»: 8(351) 729-22-29, 729-25-75 (в будни с 10 до 15 часов.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Вакцинация
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