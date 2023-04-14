В ЮУрГГПУ пройдет круглый стол Ассамблеи РАО

18 апреля в ЮУрГГПУ пройдет круглый стол «Педагогическое образование на Южном Урале: научные основы развития и инноваций», посвященный 5-летию Южно-Уральского научного центра Российской академии образования.

Мероприятие запланировано в рамках педагогической Ассамблеи РАО, которая пройдет 18-21 апреля на базе региональных научных центров и будет посвящена 80-летию со дня основания.

Откроется Ассамблея в 11:00 (мск) 18 апреля пленарным заседанием с участием президента РАО Ольги Васильевой. Далее мероприятия пройдут по сетке в регионах.

В ЮУрГГПУ круглый стол начнется в 16:15. Участие в нем примут первый заместитель Губернатора Челябинской области, член научного совета ЮУНЦ РАО, кандидат педагогических наук Ирина Гехт; первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова; председатель комитета по делам образования г. Челябинска, член научного совета ЮУНЦ РАО Светлана Портье; ректор ЮУрГГПУ, доктор исторических наук, доцент директор ЮУНЦ РАО Татьяна Чумаченко; первый проректор ЮУрГГПУ Алексей Богачев, ученый секретарь ЮУНЦ РАО, доктор педагогических наук, профессор Татьяна Калугина, а также ученые и педагоги.

Участники обсудят, каким видится взаимодействие региональных, муниципальных органов государственной исполнительной власти с ЮУНЦ РАО в вопросах подготовки современных педагогических кадров и как развитие региональной педагогической науки способствует внедрению инноваций в педагогическую практику, в чем особенность Челябинской области в этом вопросе.

Поговорят и о том, как использование научных исследований ученых университета помогает обеспечивать методическое сопровождение образовательных организаций всех уровней, какие здесь есть проблемы и каковы пути их решения.

На повестке дня будет вопрос о повышении качества методической подготовки будущих учителей в педагогическом вузе, об усилении роли междисциплинарного содержания и практико-ориентированных технологий в такой подготовке.

Коснутся вопросов о психолого-педагогических классах в регионе, в том числе и том, как потенциал вуза может быть использован в создании и деятельности таких классов.

Эти и другие проблемы на круглом столе обсудят доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и методики обучения физике ЮУрГГПУ Манана Даммер; доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики, информационных технологий и методики обучения информатики Елена Леонова; доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики и психологии детства факультета дошкольного образования Оксана Филиппова; кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства факультета дошкольного образования Юлия Батенова; директор средней школы №44 имени С.Ф. Бароненко (г. Копейск) Сергей Типушков и заведующий детским садом №481 (г. Челябинск) Наталья Байрамова.

Подключиться к конференции можно будет по ссылке.