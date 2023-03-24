В ЮУрГГПУ в весенние каникулы пройдут «Университетские смены»

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет готовится принять новые «Университетские смены».

В этот раз Челябинск посетят 20 школьников из Тюменской области и четыре подростка из Тулы, а принимающей стороной выступит не только педагогический университет, но и Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Смена рассчитана на семь дней, и у ребят в весенние каникулы будет время не только познакомиться с Челябинском, но и повысить свои знания в области истории и культуры родной страны, прокачать лидерские качества, научиться чему-то новому.

«Наш вуз уже третий раз принимает «Университетские смены»: летом мы проведи две образовательные смены для 90 школьников из ДНР, – рассказывает ректор ЮУрГГПУ Татьяна Чумаченко. – И этот опыт стал в жизни ребят очень важным, потому что они не только получили новые знания и умения, но и, что немаловажно, обрели друзей, с которым общаются до сих пор».

В воскресенье, 26 марта, в актовом зале ЮУрГГПУ состоится официальное открытие «Университетской смены», на котором ребята познакомятся с традициями университета, увидят выступление его творческих студенческих коллективов, а потом посетят с экскурсиями технопарк универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России».

Принимающая сторона приготовила для школьников насыщенную и разнообразную программу. Это и различные мастер-классы, и лекции о гражданской идентичности, и экскурсии, и интеллектуальные викторины, и посещение спектаклей, и дискотеки.

Изюминкой программы станет квиз «Русский мир», созданный на платформе одноименной интеллектуальной игры для школьников, которую разработали преподаватели педагогического университета в 2001 году. Это полностью авторский проект, не имеющий аналогов в нашей стране. В этом году он вышел на всероссийский уровень, участие в нем приняли команды из девяти городов России. Он направлен на повышение знаний об истории и культуре России, о традициях проживающих в ней народов.

#УниверситетскиеСмены

#ГодПедагогаНаставника