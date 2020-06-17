В ЮУрГУ госпитализирован один из сотрудников с подозрением на пневмонию

В Челябинске один из сотрудников Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) был госпитализирован в медицинское учреждение с подозрением на пневмонию.

В СМИ прошла информация о закрытии на карантин подразделения вуза, где трудился госпитализированный с подозрением на коронавирус сотрудник. В университете эту информацию не стали ни опровергать, ни подтверждать.

«Согласно ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну, их разглашение не допускается», - сообщили в управлении медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.

Не стали уточнять в университете и про выявление контактных лиц и их изоляцию. В вузе подчеркнули, что ежедневно не менее трех раз во всех помещениях проводится влажная уборка с дезинфицирующими растворами.

«На данный момент большинство сотрудников университета работает дистанционно, - отметили в ЮУрГУ. - Вместе с тем, у кого нет возможности работать в дистанционном формате, работают в университете, где осуществляются превентивные меры по предотвращению заражения новой коронавирусной инфекцией: масочный режим, соблюдение дистанции, регулярное проветривание и обработка помещений, на входе расположен тепловизор, в каждом подразделении ведутся журналы регистрации состояния здоровья и контактов работников».

Учебный процесс, промежуточная и итоговая аттестации проходят в ЮУрГУ в дистанционном формате.

Приемная кампания в вузы страны стартует 20 июня, подача документов и прохождение вступительных испытаний также будет проходить в дистанционном формате. На сайте ЮУрГУ с 20 июня заработает личный кабинет для абитуриента, тогда же для них откроется консультационный центр, который ежедневно в режиме онлайн будет отвечать на вопросы старшеклассников и их родителей.