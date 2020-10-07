В ЮУрГУ открыли мультифункциональную аудиторию

В Челябинске в лабораторном корпусе ЮУрГУ сегодня, 7 октября, состоялось открытие многофункциональной аудитории. В ее разработке участвовали Архитектурно-строительный институт и академия Knauf, которая является партнером университета, а также студенты института.

Аудиторию отремонтировали, теперь она имеет особые акустические потолки, которые подавляют эхо. Стены оснастили пожаростойкими плитами.

Также в кабинете установили интерактивную доску, управляемую с помощью специального стилуса, и разместили макеты отделок и различных строительных конструкций.

В ЮУрГУ отмечают, что идея создания такой аудитории появилась еще в 2017 году. Тогда Архитектурно-строительный институт объявил конкурс на лучший проект. По итогам голосования была выбрана работа студента этого факультета Сергея Вальтера.

В многофункциональной аудитории продолжат читать дисциплину «Строительные материалы», которую изучают все студенты Архитектурно-строительного института ЮУрГУ. В университете отметили, что аудитория была долгожданной, и теперь она поможет студентам ощущать профессию, создавать и реализовывать свои проекты.