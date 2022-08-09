В ЮУрГУ торжественно подписали приказ о зачислении рекордного числа студентов-бакалавров

В Южно-Уральском государственном университете сегодня, девятого августа, был торжественно подписан приказ о зачислении студентов-бакалавров. Участие в важном событии в жизни вуза приняли президент ЮУрГУ Александр Шестаков, проректоры и директора высших школ и институтов университета.

Проректор по учебной работе Ирина Савельева, подводя итоги нынешней приемной кампании, рассказала коллегам, что, по данным на 25-е июля, от абитуриентов было принято десять тысяч 785 заявлений. Половина поступивших – челябинцы, половина – ребята из других населенных пунктов Челябинской области и других регионов нашей необъятной Родины, в числе которых есть, например, жители Камчатки, Ямала, Калининграда.

«За последние пять лет мы впервые превысили число в десять тысяч абитуриентов», - отметила Ирина Савельева, добавив, что наибольший бюджетный конкурс – в Юридическом институте (22 человека на место) и в Институте лингвистики и международных коммуникаций (18 человек на место).

Пятьдесят процентов абитуриентов подали заявления лично, придя в университет с документами; 33 процента - через Интернет (это больше, чем в прошлом году) и 17 процентов – посредством портала госуслуг.

В этом году на бакалавриат и специалитет в ЮУрГУ было выделено две тысячи 475 бюджетных мест. Зачислено – две тысячи 307 абитуриентов (это 93 процента от всех бюджетных мест).

«При этом я хочу сказать, что у нас достаточно много высокобалльников. Те, у кого свыше 250-ти баллов, есть на десяти направлениях Высшей школы электроники и компьютерных наук, в Институте лингвистики и международных коммуникаций, Институте медиа и социально-гуманитарных наук, Юридическом институте. Наибольший проходной балл – 283 – у абитуриента по направлению «Журналистика», - отметила Ирина Савельева.

По магистратуре количество бюджетных мест (с учетом 63-х дополнительных, выделенных по поручению президента РФ), составило 808, и на все эти места абитуриенты зачислены в стопроцентном объеме. Что касается обучения в ЮУрГУ по контракту: на сегодняшний день заключено и оплачено тысяча 470 контрактов по всем формам обучения (в прошлом году эта цифра составляла тысячу 303 контракта). При этом прием заявлений на платное обучение в университете продолжается.

«Добавлю, что приемная комиссия работала практически в течение всего года. Спасибо всем за проведенную работу», - сказал Александр Шестаков.

Ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГУ Александр Губарев отметил, что незанятыми на сегодняшний день остается 168 бюджетных вакансий по бакалавриату и специалитету (около семи процентов от общего объема бюджетных мест).

«У нас есть право и время на проведение дополнительного приема на эти места. Соответствующий приказ тоже подготовлен. Сроки дополнительного приема на вакантные бюджетные места, следующие: начало – завтра, десятого августа, окончание – 25-го августа. Приказ о зачислении в рамках допприема будет подписан 26-го августа. Надеюсь, что к первому сентября у нас будет полный бюджетный комплект, что за оставшиеся до Дня знаний четыре дня мы сумеем подготовить все необходимые студенческие документы», - отметил Александр Губарев.

По его словам, основная масса остающихся незанятыми бюджетных мест – это Политехнический институт, а также два направления по Институту естественных и точных наук.

«Данные специальности и направления имеют в нашем регионе особый вес. Например, металлургия, материаловедение, экология и природопользование. Поэтому, думаю, что абитуриенты, которые захотят подать документы в дополнительный период, обязательно найдутся», - подчеркнул Александр Губарев, добавив, что алгоритм подачи документов при дополнительном приеме такой же, как при основном: единственное отличие – более сжатые сроки.

Ответсек приемной комиссии ЮУрГУ пояснил, что дополнительный прием предусматривает в том числе зачисление на квотные (для абитуриентов, имеющих право на особую услугу) и целевые места.

Ирина Савельева, в свою очередь, отметила, что дополнительный прием на бюджетные места – это отличная возможность поступить на бесплатное обучение для тех ребят, кто, имея высокий балл, пытался, но не смог поступить в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, не пройдя по конкурсу. Также это для абитуриентов, окончивших колледжи и по каким-либо причинам не успевших подать документы. И, кроме прочего, это гарантия трудоустройства после окончания учебы, потому что, как уже было сказано выше, свободными остались бюджетные места именно на специальностях, актуальных для промышленного края, которым является Южный Урал.