В ЮУрГУ - выпускной

В субботу, третьего июля, выпускной в Южно-Уральском государственном университете (Челябинск) проходит в смешанном формате: онлайн и офлайн.

Выпускников поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, а также первые лица города.

«Выпускники ЮУрГУ сегодня, если говорить об отличительных особенностях, это те молодые люди, которые получили хорошие крепкие знания, они хорошо ориентируются в сегодняшней экономической среде и применяют свои знания не только в нашем городе, не только в Уральском федеральном округе. Они едут работать по всей стране. И это говорит о том, что они востребованы», - рассказал журналистам Александр Шестаков.

Перед главным корпусом ЮУрГУ установили арт-объекты: «Стена ФИО выпускников-2021», «Книги», «Я люблю Челябинск». Все желающие могут сделать памятные фото.

Для выпускников оборудована фотозона.

Можно сделать фото на память с ростовыми куклами

Проходит акция - отправь письмо «Я закончил университет». На сцене выступят творческие коллективы вуза.

Торжественное вручение дипломов проходит по графику кафедр. В 2021 году обучение в Высшей школе электроники и компьютерных наук заканчивают 340 человек, 71 выпускник получит диплом с отличием. Поздравил выпускников директор ВШЭКН Глеб Радченко: «Я желаю найти студентам хорошее место работы,а также осознать, что учиться вам нужно будет всю жизнь. И надеюсь, что вместе с дипломами вы получили важные навыки - навыки непрерывного обучения».

Выпускникам, которые окончили университет с отличием, лично вручил красные дипломы ректор ЮУрГУ .

Онлайн-трансляция ведется на официальных платформах университета – YouTube, ВКонтакте, Facebook, Telegram, на большом экране перед ГУКом.

ФОТО: Телеграм-канал ЮУрГУ