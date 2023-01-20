В Южноуральске откроют психоневрологический интернат, против которого выступила часть горожан

В понедельник, 23 января 2023 года, в Южноуральске (Челябинская область) будет открыто государственное стационарное учреждение «Психоневрологический интернат». Часть жителей выступила категорически против такого решения властей (бурные дебаты развернулись в соцсетях). С горожанами встретились министр социальных отношений области и глава города, чтобы ответить на все волнующие их вопросы. А в январе для инициативной группы проведут ознакомительную экскурсию по учреждению.

Здание изначально строилось для роддома, в 2016 году было принято решение разместить в нем «Южноуральский дом-интернат для престарелых и инвалидов». После завершения реконструкции здания и ремонтных работ в нем планировалось организовать неспециализированное стационарное учреждение социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе. Но потом решение изменили.

Как пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина на встрече с жителями, проводимая в регионе работа по развитию стационарозамещающих технологий позволила полностью удовлетворить потребность граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарном социальном обслуживании. И на сегодня даже есть свободные места в домах-интернатах общего типа.

В то же время с 2022 года растет число граждан, нуждающихся в социальных услугах, предоставляемых психоневрологическими интернатами. В настоящее время в очереди находится 178 человек. Поэтому было принято решение о перепрофилировании дома-интерната для престарелых и инвалидов в Южноуральске в психоневрологический интернат.

Жители переживают, что такое учреждение будет находиться рядом с их домами, а также недалеко от школы и проживающие в нем люди будут представлять угрозу для детей и взрослых горожан.

Министр заверяет, что это мнение ошибочно. Данный интернат не является учреждением для людей с психическими расстройствами. В нем будут жить люди с ментальными сложностями. А люди, у которых есть отклонения в поведении, обострения психических заболеваний, в интернаты не отправляются (они помещаются в психбольницы), пояснили жителям.

«В отличие от психиатрической больницы в стационарное учреждение социального обслуживания будут направляться граждане без острых психических и поведенческих расстройств, которые, по заключению врачебной комиссии, не представляют опасность для окружающих», - рассказали агентству в министерстве социальных отношений.

Кроме того, проживающие не смогут самостоятельно покинуть интернат, выйти за его пределы они могут только в сопровождение сотрудника.

При этом и действующее законодательство Российской Федерации не содержит запрета располагать психоневрологические интернаты в черте муниципальных образований.

Глава Южноуральска Ярослав Куленко подчеркнул, что пугающим звучит только название медицинского учреждения. «В Челябинской области располагается девять таких интернатов, которые также находятся внутри городов. В них помещаются граждане с ментальными нарушениями, нуждающиеся в присмотре, которые не угрожают своими действиями себе и другим людям», - объяснил мэр на своей странице в соцсетях. Но ему удалось убедить не всех жителей.

Ирина Буторина уточнила, что психоневрологические интернаты много лет функционируют в городах Челябинске и Копейске, поселке Полетаево Сосновского района, других населенных пунктах Челябинской области, где также соседствуют со школами и другими объектами социальной инфраструктуры для детей. Каких-либо инцидентов за все время их работы не было зарегистрировано.

Министр также отметила, что открытие интерната позволит создать в Южноуральске 120 новых рабочих мест с достаточно высокой заработной платой.

По итогам встречи министра и главы города с жителями была достигнута договоренность о взаимодействии как с руководителем учреждения, так и с проживающими. «Жители выразили желание поучаствовать в добровольческой деятельности на базе интерната», - рассказали агентству в минсоце. Кроме того, в январе 2023 года будет проведена ознакомительная экскурсия по учреждению для представителей инициативной группы.