В Южноуральске стартуют уникальные курсы по робототехнике

В Центре цифрового образования «IT-Куб» Южноуральска (Челябинская область) состоялось торжественное открытие нового бассейна и нового учебного направления – «Моделирование автономных надводных аппаратов».

Теперь юные инженеры смогут в комфортных условиях и во всеоружии осваивать азы современного конструирования и проектирования в области судомоделирования, а также подводной и надводной робототехники. На ремонт и приобретение оборудования областной бюджет выделил более четырёх миллионов рублей.

Как сообщают в пресс-служе центра, новое направление занятий стало доступно для школьников благодаря появлению уникального аппарата – автономного необитаемого подводного робота MiddleAUV, которого продемонстрировали на торжественной церемонии открытия.

Юные судомоделисты Челябинска под руководством Дмитрия Долгих, президента Челябинской региональной общественной организации «Федерация судомодельного спорта», провели в обновлённом бассейне показательные запуски радиоуправляемых лодок.

В акватории центра цифрового образования развернулась выставка стендовых парусников разных моделей и эпох. Юные гости праздника, воспитанники «IT-Куба», поучаствовали в тематической викторине, получили памятные призы и попробовали поуправлять необычными роботами.

Полный фотоотчёт из Южноуральска можно посмотреть по ссылке.