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В Златоусте открыли мемориальный комплекс «Пограничникам всех времен и поколений»

Общество
Сегодня, 15:42
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Сегодня, второго сентября, в Златоусте (Челябинская область) состоялось значимое событие – открытие мемориального комплекса «Пограничникам всех времен и поколений». В торжественном мероприятии приняли участие руководство Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, сотрудники и члены их семей, администрация Златоуста, представители духовенства, ветераны пограничных органов и кадеты.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, мемориальный комплекс «Пограничникам всех времен и поколений» открыт в Златоусте не случайно. Именно здесь в мае 1942 года была сформирована пограничная Дивизия НКВД, воины которой прославили Южный Урал в боях на Курской дуге. Поколениям златоустовца Виталия Рязанова выпала честь защищать интересы Родины в событиях на острове Даманский и озере Жаланашколь, а героя России Сергея Зяблова - в Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе.

Большое количество жителей города добросовестно проходило службу на участках границы от Калининграда до Камчатки. Жители Златоуста внесли большой вклад в славную летопись пограничных войск и органов. Сегодня традиции пограничников передаются современному поколению благодаря ветеранам, которые вносят весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, которой предстоит принять эстафету по несению нелегкой, но почетной службы по охране государственной границы.

 

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области

 

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Теги
Златоуст
Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области
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