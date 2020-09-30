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В Златоусте появилась идеальная улица

Общество
Сегодня, 12:01
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В Златоусте  после ремонта улицу Карла Маркса  не узнать – асфальт уложен идеально. Такую оценку законченным работам дали представители общественного движения «Гражданский патруль», ранее критиковавшие состояние этой улицы.

Активисты «Гражданского патруля» летом не раз жаловались в городскую администрацию Златоуста на качество асфальта по  улице Карла Маркса. Громадные выбоины, ухабы приводили к заторам и поломкам автомобилей. На жалобы общественников администрация отвечала, что необходимые работы будут проведены.

И вот свершилось. Улицу Карла Маркса действительно закатали в асфальт и сделали это качественно.

«Мы редко хвалим городскую администрацию, но в данном случае считаем верным смену подрядчика. После того, что творилось на улице Карла Маркса, это просто рай для автомобилиста. Это не какие-то заплатки из холодного асфальта, что рассыпаются после дождя, а нормальное покрытие. Будем надеяться, что и другие городские улицы не останутся без внимания хотя бы в следующем году, - прокомментировал ситуацию представитель «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королёв.

 

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