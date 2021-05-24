В Златоусте появится мемориальный комплекс «Парк Победы»

В Златоусте (Челябинская область) появится мемориальный комплекс «Парк Победы», проект которого прошел госэкспертизу и получил положительное заключение.

Как сообщает сегодня, 24-го мая, администрация города, мемориальный комплекс планируется открыть на набережной городского пруда, севернее гостиницы «Таганай». Проект возведения объекта площадью 3,6 тысячи квадратных метров посвящен 171-й стрелковой Идрицко-Берлинской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, сформированной в Златоусте.

В мэрии напомнили, что эскизный проект парка рассмотрели и утвердили на градостроительном совете в июне прошлого года. Были определены границы участка, проведено межевание и постановка на кадастровый учет. Сейчас получено положительное заключение государственной экспертизы.

Как рассказал Герой России, советник главы округа, идейный вдохновитель создания парка Сергей Зяблов, на этой неделе состоится рабочая встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, где будет обсуждаться вопрос софинансирования работ по строительству объекта.

В администрации Златоуста отмечают, что Парк Победы украсят скульптурные композиции и военная техника. Здесь установят стелу, памятник землякам-героям Великой Отечественной войны, фотозоны, информационные стенды, скамейки и урны. Украшать парк будут голубые ели и декоративные кустарники. Предусмотрены не только наружное освещение, но и подсветка растений, а также укладка газона и организация парковки для автомобилей.