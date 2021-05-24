24.05.2021
Танцевальное лето в челябинском парке Гагарина
24.05.2021
В Златоусте появится мемориальный комплекс «Парк Победы»
24.05.2021
Зарядка со звездой: Дмитрий Кононец собрал своих самых жаростойких поклонников в Саду Победы
23.05.2021
Провал на улице Куйбышева в Челябинске ликвидирован, движение открыто
23.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
23.05.2021
В Челябинской области за сутки выздоровело 92 пациента с ковидом
В Златоусте появится мемориальный комплекс «Парк Победы»
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021