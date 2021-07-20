В Златоусте рушится жилой дом: люди паникуют, власти обещают решить проблему

В Златоусте (Челябинская область) рушится жилой дом на улице Герцена, общественники бьют тревогу. Власти тем временем заявляют, что в настоящее время решается вопрос о признании проблемного здания аварийным либо о его реконструкции.

По информации активистов местного отделения «Гражданского патруля», коммунальщики ранее уже ремонтировали образовавшийся провал – закрыли его фанерой. Это не помогло – разрушение продолжилось.

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Впервые жильцы дома №3 обратились к общественникам за помощью в сентябре 2020-го года.

«Люди всерьез забеспокоились, когда в их доме обвалилась несущая стена в подъезде. В итоге в доме повело пол и начала разрушаться лестница. Сливы канализации текли прямо в подвал, зимой вода замерзала, отчего не уходила из канализации», - рассказали в «Гражданском патруле».

Общественники пожаловались в госжилинспекцию, после чего коммунальщики, по информации местных активистов, просто-напросто прикрыли вывалившуюся стену фанерой и отчитались о том, что работы выполнены.

«Фанерный лист, как и следовало ожидать, ситуацию не спас. В итоге и без того трухлявый пол и часть стены просто провалились. Дом начал обрушаться изнутри, из-за чего жильцы в панике начали искать себе новый кров, всерьез опасаясь, что в один прекрасный день просто погибнут», - сообщили в «Гражданском патруле».

Общественная организация заявила, что обратилась в прокуратуру Челябинской области с просьбой обязать администрацию Златоуста признать дом аварийным и начать переселение людей. «Гражданский патруль» уверен: обрушение в доме точно не остановится и впоследствии может привести к человеческим жертвам.

В пресс-службе администрации Златоуста агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что кирпичный дом №3 по улице Герцена построен в 1947-м году. В нем 24 помещения. Здание не является аварийным.

В 2020-м году за дом отвечала обслуживающая организация ООО «Управляющая компания Златоустовского городского округа» (руководитель - депутат городского Собрания Геннадий Казо).

«Ремонт, о котором говорят общественники, в прошлом году производился силами данной управляющей компании. В настоящее время УК у многоквартирного дома нет», - отметили в мэрии Златоуста.

Также в пресс-службе городской администрации сообщили, что девятого июля текущего года комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа обратился в комиссию со следующим заявлением: рассмотреть вопрос о признании дома №3 по улице Герцена аварийным и подлежащим сносу либо о его реконструкции и принять в работу технический отчет по обследованию строительных конструкций многоквартирного дома, подготовленное ООО «НЕСКО».

«Вопрос в стадии решения», - сообщили в администрации Златоуста.