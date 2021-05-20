В Златоусте управляющую компанию обязали устранить безобразия в квартирах жильцов дома на Карла Маркса

Госжилинспекция Челябинской области провела проверку по факту затопления квартиры ветерана труда из Златоуста Халиды Асфандияровой и выявила виновных в потопе: отвечать за безобразия в жилищах пожилой женщины и ее соседей будет управляющая компания.

Напомним, ветеран труда живет в доме №20 по улице Карла Маркса. Есть тут и семьи с маленькими детьми. Не выдержав испытаний водой, в начале апреля жители многострадального дома обратились за помощью к общественникам. Местным активистам «Гражданского патруля» измученные люди рассказали, что вода хлещет с их потолков весь период таяния снега. При этом, заявили жильцы, они регулярно платят за капремонт – только с трех квартир, страдающих от подтоплений сильнее остальных, было собрано около 120-ти тысяч рублей.

Халида Асфандиярова пожаловалась, что стояла в очереди на получение жилья два десятилетия, и в результате ей досталась такая.

«Гражданский патруль» сообщил, что областная госжилинспекция в результате проверки возбудила в отношении УК «ЖЭУ №4», обслуживающей данный дом, административное дело.

«По результатам проверки управляющей компании выдано предписание об устранении нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении по части второй статьи 14.1.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях», - сообщили «Гражданскому патрулю» из ГЖИ.

Общественники выразили надежду, что в доме №20 по улице Карла Маркса наконец-то наведут порядок, и отметили, что, увы, проблемных домов в Златоусте более, чем достаточно.