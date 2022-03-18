Вагон СВ фирменного поезда Челябинск-Москва украсят лучшие фотопейзажи Южного Урала

С апреля вагон СВ, курсирующий в составе фирменного поезда № 13/14 Челябинск-Москва, будет оформлен фотографиями с выставки «Южный Урал. Лучшие фотографии». В каждом купе этого вагона появится по две фотографии на основе работ из одноименного представительского фотоальбома.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД - филиала ОАО «РЖД», в рамках совместного проекта Уральского филиала Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») и Государственного исторического музея Южного Урала (г. Челябинск) было выбрано 18 снимков с живописными видами южноуральской природы от признанных мастеров фотопейзажа: Олега Астахова, Марата Ахметвалеева, Владимира Богдановского, Дмитрия Кочергина, Михаила Трахтенберга и других.

В настоящее время подобные проекты реализованы в фирменном поезде №009/010 «Жигули» историко-просветительский – вагон Константина Павловича Головкина, в поезде №117/118 Самара – Адлер – музейный вагон «Авангард», и в поезде №66 Тольятти – Москва – «Открой свой Тольятти».

Напомним, фирменный поезд №13/14 «Южный Урал» курсирует ежедневно, отправляясь из Челябинска в 21:25 (местное время) и прибывая на Казанский вокзал Москвы в 06:20 (через день). В пути следования предусмотрены остановки в Златоусте, Уфе, Самаре и других городах.

Оформить билеты на фирменный поезд № 13/14 «Южный Урал» Челябинск – Москва можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».