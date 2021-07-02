Вакцинированные южноуральцы смогут бесплатно отдохнуть

Жители Челябинской области, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, смогут бесплатно получить дополнительный день проживания на базах отдыха.

«При бронировании не менее трех суток в кемпинге, на туристской базе и в других средствах размещения один день на каждого привитого будет предоставляться бесплатно», - объяснил суть стартовавшей акции «2+1» вице-президент Уральской ассоциации туризма Александр Решетов.

Как сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития, в акции участвуют девять баз отдыха в Катав-Ивановском, Чебаркульском, Кусинском, Саткинском, Ашинском районах, Усть-Катавском и Миасском городских округах.

Для получения одного бесплатного дня отдыха нужно при заезде показать сертификат или QR-код. «Сейчас к этой акции подключились девять мест размещения Челябинской области, и я хотел бы призвать все туристическое сообщество поддержать нашу акцию», - отметил Александр Решетов.

Привившиеся туристы смогут бесплатно отдохнуть на нескольких базах: Дом отдыха «Таганай-Сити» (Кусинский район, п. Магнитка), гостиница «Горный хутор» (Катав Ивановский р-н, с. Серпиевка), гостевой комплекс «Метелица» (Катав-Ивановский район, село Бедярыш), туристический комплекс «Иремель» (Катав-Ивановский район, село Тюлюк), база отдыха «Чебаркуль» (станция Кисегач), ГЛК «Солнечная долина» - отели Sports Residence, Family Alley (Миасс, пос. Сыростан), туристская база «Исток» (Ашинский район, город Миньяр), гостевой дом «Форелевое хозяйство на реке Минка» (Усть-Катавский городской округ, село Минка), турбаза «Небесное озеро» (Саткинский район, пос. Зюраткуль).

Подробности на сайте министерства экономического развития области.

Как сообщают в ведомстве, акция будет действовать до конца сентября, но только при наличии свободных мест и при бронировании по телефонам, которые указаны на сайте министерства экономического развития.

ФОТО. минэкономразвития