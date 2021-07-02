02.07.2021
Вакцинированные южноуральцы смогут бесплатно отдохнуть
02.07.2021
Туристы уничтожили краснокнижные орхидеи на Таганае
01.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе июля
01.07.2021
Главного инженера водоканала Копейска отправили в СИЗО
01.07.2021
«Главный по транспорту» уволился из администрации Челябинска
01.07.2021
Путин благословил спортсменов на Олимпийские игры
Вакцинированные южноуральцы смогут бесплатно отдохнуть
16.06.2021
В правительстве Челябинской области 60% защищены от ковида, в том числе 40%- привиты
12.06.2021
Южноуральцы могут совместить полезное с приятным – отметить Сабантуй и поставить прививку
05.06.2021
Южноуральцев ждут на прививку в садах, парках, на рынках, в ТРК и в храме
19.04.2021
Текслер поручил проработать вопрос по вакцинации от ковида иностранных студентов
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021