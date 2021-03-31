Вакцину от ВПЧ предлагается включить в национальный календарь прививок

Вакцинация детей против папилломавирусной инфекции может быть включена в национальный календарь прививок.

Соответствующее предложение прозвучало в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Челябинской области.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала, что в 2020 году в регионе впервые девочек и мальчиков начали прививать от вируса папилломы человека.

«Еще одно важное решение, которое было принято в регионе в 2020 году, – начало гендерно-нейтральной вакцинации детей против вируса папилломы человека, соответствующая рекомендациям ВОЗ по реализации подхода к вакцинации и беспрецедентная по охвату целевой аудитории», – подчеркнула Ирина Гехт. ВПЧ считается главным триггером (пусковым механизмом) развития рака шейки матки.

Союз педиатров России и научное медицинское сообщество положительно оценило работу правительства Челябинской области в этом направлении. Челябинская область была отмечена как показательная среди других регионов России. Однако, ряд специалистов считают вакцины от ВПЧ небезопасными.

Заслушав информацию представителей Челябинской области, комитет СФ рекомендовал Правительству РФ рассмотреть вопрос о выделении дополнительных ассигнований из федерального бюджета, в том числе на вакцинацию детей против вируса папилломы, сообщила председатель комитета Инна Святенко. Было выдвинуто предложение по целесообразности включения вакцины от ВПЧ в национальный календарь прививок.

Фото: Совет Федерации