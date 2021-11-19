Виктор Чернобровин Новый год встретит дома

Вчера, 18 ноября, Тракторозаводский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении руководителя регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина.

Как сообщает пресс-служба суда, он останется под домашним арестом до 12-го февраля.

Напомним, Чернобровин обвиняется в получении взяток в размере 26-ти миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда. По версии следствия, Виктор Чернобровин действовал в составе группы лиц, по предварительному сговору.

Изначально глава регионального отделения Пенсионного фонда был арестован и находился в следственном изоляторе, однако впоследствии – несмотря на протесты прокуратуры – Тракторозаводский суд Челябинска изменил ему меру пресечения на домашний арест.

В ходе расследования вскрылись новые факты противозаконной деятельности Виктора Чернобровина, в отношении которого в результате было возбуждено еще одно уголовное дело о взятке: по версии следствия, в 2016-м году он получил катер стоимостью более 600 тысяч рублей от директоров ЧОП «Ставр+» и ЧОП «Виконт 2» за заключение государственных контрактов на охрану зданий Пенсионного фонда.